Незвичайні кадри 1938 року: "мандрівницю в часі" помітили зі смартфоном у руках

Жінка нібито розмовляє мобільним телефоном за кілька десятиліть до того, як цю технологію було винайдено.

Кадри 1938 року подарували людям надію на те, що подорожі в часі можливі, після того, як на них було помічено жінку, яка розмовляє, судячи з усього, мобільним телефоном. Про це пише Daily Star.

Зняті наприкінці 1930-х років кадри викликали переполох серед прихильників теорій про подорожі в часі. На відео жінка підносить руку до вуха, ніби тримає телефон і розмовляє. Однак навіть людині з найелементарнішими знаннями історії зрозуміло, що в 1938 році носити з собою бездротовий телефон було неможливо.

У зв'язку з цим зафіксовані кадри змусили радіти любителів конспірології, які отримали новий "доказ" того, що подорожі в часі дійсно існують. На їхню думку, на кадрах чітко видно, як жінка розмовляє мобільним телефоном за кілька десятиліть до того, як цю технологію було винайдено.

Відео було знято на заводі в США 85 років тому Фото: Daily Mail

Відео було знято на заводі в США 85 років тому. З моменту завантаження на YouTube ролик набрав понад 1,7 млн переглядів. Особливу увагу привернуло те, що молоду жінку в сукні помітили такою, що нібито розмовляє за допомогою телефону. Чи справді вона тримає смартфон, чи просто чухає обличчя, підтвердити неможливо, але, судячи з усього, у неї в руці щось є.

"Жінка, яку ви бачите, — це моя прабабуся Гертруда Джонс. Їй було 17 років. Я розпитувала її про це відео, і вона дуже добре його пам'ятає. Вона розповіла, що на заводі Dupont був відділ телефонного зв'язку. Вони експериментували з бездротовими телефонами. Гертруда і ще п'ять жінок отримали ці бездротові телефони на тиждень. Гертруда розмовляє з одним із науковців, який тримає в руках інший бездротовий телефон, що стоїть праворуч від неї, коли вона проходить повз", — написав один із глядачів.

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