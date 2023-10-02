"Було чудово": 104-річна американка стала найстарішою парашутисткою у світі (відео)

Дороті Гоффнер неофіційно стала найстаршою людиною, яка здійснила стрибок із парашутом. За моментом стрибка спостерігали місцеві жителі та журналісти.

У США 104-річна Дороті Гоффнер із Чикаго неофіційно стала найстарішою парашутисткою у світі. Про це пише газета Chicago Tribune.

104-річна Дороті Гоффнер неофіційно стала найстаршою людиною, яка здійснила стрибок із парашутом. За моментом стрибка спостерігали місцеві жителі та журналісти. Офіційний рекорд було встановлено в травні 2022 року 103-річною Ліннеєю Інгегерд Ларссон зі Швеції. Компанія Skydive Chicago працює над тим, щоб "Книга рекордів Гіннесса" визнала стрибок Гоффнер рекордним.

Уродженка Чикаго вперше стрибнула з парашутом у віці 100 років і після цього вирішила, що її наступний стрибок буде більш значущим. Вона хотіла встановити світовий рекорд. Через чотири роки після свого першого стрибка Гоффнер здійснила історичний стрибок з парашутом за допомогою інструктора Дерека Бакстера в Оттаві, штат Іллінойс.

Хоффнер також подякувала пресі та глядачам Фото: biden

Після приземлення пенсіонерка разом зі своїм напарником помахала рукою натовпу глядачів, які зібралися подивитися на цю знаменну подію. На кадрах, наданих Джейком Шеріданом, репортером газети Chicago Tribune, Хоффнер звертається до натовпу і преси після свого грандіозного стрибка з парашутом.

За моментом стрибка спостерігали місцеві жителі та журналісти Фото: biden

"Опинитися на землі чудово. Але там, нагорі, теж було чудово. Краще й бути не могло, якби ми самі про це подумали. Вік — це всього лише цифра, чи знаєте", — сказала вона.

Американка натякнула, що в її майбутньому можливий третій стрибок і екскурсія на повітряній кулі. Хоффнер також подякувала пресі та глядачам за те, що вони стали свідками знакового для неї моменту.

Раніше Фокус повідомляв, що британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям в обід. Мері Енн Кліфтон, якій виповнилося 108 років, поділилася своєю "таємницею" довголіття. Жінка думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям і вмінню обирати правильний час для їх вживання.

Також стало відомо, що 104-річний ветеран розкрив секрет свого довголіття. Артур Волтерс, який пережив Другу світову війну, відсвяткував важливу дату у своєму домі в колі рідних. Чоловік розповів про своє життя та поділився своїм безцінним досвідом із молодим поколінням.