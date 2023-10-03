"У нього були ікла й морда гаргуйлі": жінка займалася сексом з привидом протягом 20 років

Дівчина злякалася, коли побачила обличчя привида. З того моменту вона більше не хотіла з ним зустрічатись.

У Колумбії Паола Флорес заявила, що понад 20 років займалася сексом з привидом. Про це вона розповіла в телешоу Sin Carreta.

Зі слів жінки, коли вона ще була молодою, в неї розпочалися стосунки з духом, якого вона відчувала щоночі. Через деякий час Паола закохалася в "харизматичного" привида.

"Одного разу я лежала, коли відчула, як якась рука рухається від моїх ніг до моїх грудей. Це було дивно, я злякалася. З того моменту він почав приходити до мене як дух, щоб зайнятися зі мною сексом", — сказала Паола Флорес.

Вона вважала привида своїм коханцем протягом 20 років, проте потім побачила його обличчя.

"Він був дуже великим чоловіком. Але того дня, коли я його побачила, у нього були ікла й морда гаргуйлі", — розповіла жінка.

Після цього вона заявила, що більше не хоче з ним зустрічатись, оскільки той її налякав.

"Востаннє я бачила його обличчя, коли не хотіла продовжувати", — зазначила Флорес.

Психолог Мартіза Монтеалегре наголосила, що цей випадок є непоширеним, а демонічні випадки трапляються рідко. Тоді як парапсихолог Хайро Урбекс вважає, що ця розповідь є правдивою. Він вважає, що жінка могла мати стосунки з інкубом — демоном у чоловічій формі, який зваблює жінок, аби займатися з ними сексом. Крім цього, інкуб спеціалізується на забирання енергії з людей.

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