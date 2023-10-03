В 53 виглядає на 19: "найгарячіша бабуся світу" поділилася секретами молодості (фото)

За словами жінки, найкращий спосіб догляду за шкірою — її зволоження, а також холодний душ і відвідування кріокамер.

53-річну Джину Стюарт з Австралії називають "найгарячішою бабусею у світі". Жінці щойно виповнилося 53 роки, але, попри це, вона виглядає майже, як у 19 років. Про секрети її молодості пише британське видання Mirror.

"Бабуся" Джина Стюарт свого часу позувала для Playboy і має багато шанувальників у соціальних мережах. Вона говорить, щоб виглядати молодо, не потрібен дорогий крем.

Джина Стюарт 53 роки Фото: Jam Press

За її словами, найкращий спосіб покращити шкіру у віці 50 років – це її зволоження.

"Я п’ю виключно фільтровану воду з пляшки без бісфенолу А, іноді насолоджуюся ромашкою або зеленим чаєм через антиоксиданти", — поділилася вона.

Джина Стюарт 53 роки Фото: Jam Press

Джина також говорить, що коли приймає душ, закінчує процедуру "холодним струменем", щоб "підтягнути та освіжити" свою шкіру. Вийшовши з душу, вона зволожує шкіру органічною кокосовою олією.

"З 19 років я зволожувала свою шкіру, щоб зберегти її молодий вигляд", — каже Джина.

Так Джина виглядала у 19 років

Також "найгарячіша бабуся" розповіла, що вона масажує шкіру обличчя, щоб покращити кровообіг, постійно користується SPF-косметикою, щоб захиститися від сонця, а також регулярно ходить у сауну, щоб очистити шкіру. І якщо цього було недостатньо, вона тричі на тиждень проходить терапію червоним світлом, щоб стимулювати вироблення колагену та зменшити тонкі зморшки.

"Я підтримую здорову вагу, яка зберігає мою структуру обличчя та колаген, уникаючи екстремальної втрати ваги. Відвідування кріокамер для заморожування викликає у мене відчуття бадьорості та ейфорії, я роблю це кілька разів на місяць. Регулярний аналіз волосся допомагає виявляти дефіцит поживних речовин і відповідним чином адаптувати мені свої добавки", — говорить Джина.

Джина Стюарт у 53 роки Фото: Jam Press

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