Маша Єфросиніна розкрила свої секрети краси та молодості

Знаменитість поділилася з шанувальниками основними пунктами щодо догляду за собою.

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Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна має гарний вигляд у свої роки та часто отримує від прихильників запитання щодо секретів своєї молодості. У своїх історіях в Instagram 44-річна зірка відповіла, що гарний зовнішній вигляд — результат регулярної роботи.

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"Всупереч старанням пліткарів про мою пластику і ще якусь х*йню, що про мене пишуть, я можу знову і знову повторювати, що зовнішній вигляд — це робота, мати її за ногу! Велика щоденна кропітка робота", — підписала Єфросиніна фотографію.

Журналістка також перерахувала пункти, яких вона намагається дотримуватися щодня для краси та молодого зовнішнього вигляду.

Маша Єфросиніна Фото: Instagram mashaefrosinina Маша Єфросиніна Фото: Instagram mashaefrosinina

"У моєму випадку харчові дисципліна і режим. БАДи та нутрицевтики за призначенням фахівців. Фізичні навантаження. Психотерапія. Духовна екологічність. Я багато працюю над генеральним прибиранням у своєму просторі! І звісно, beauty-догляд! Я постійно вишукую нові процедури. Причому, де б не була", — поділилася телеведуча.

Єфросиніна також розповіла, які продукти потрібно повністю виключити з раціону, зокрема сосиски, пікетовані соки та соуси.

Маша Єфросиніна Фото: Instagram mashaefrosinina

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розповіла, де служить її чоловік-військовий.