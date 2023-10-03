Зіпсувала весілля: мати нареченого зробила шокуюче зізнання просто в день заручин

Свекруха не хотіла відпускати свого сина і ревнувала до невістки, тому вона вирішила всіма силами завадити весіллю.

Весілля має стати одним із найщасливіших днів у житті. Однак, коли пара зібралася відзначити той факт, що вони проведуть разом усе життя, їхнє свято пройшло жахливо через зізнання матері нареченого. Про це повідомляє видання Мirror.

Замість того, щоб радіти тому, що її син одружиться з коханням усього свого життя, вона зізналася, що засмучена тим, що він "кине її" і що вона більше не буде "його номером один".

23-річна майбутня наречена та її наречений проводили вечір із друзями та сім'єю в барі, коли її майбутня свекруха почала плакати.

Жінка поділилася історією в соціальній мережі Reddit і розповіла: "Коли ми повернулися додому, я дізналася, що моя майбутня свекруха сказала моїм братам і сестрам, що вони занадто молоді, щоб одружитися. Коли наступного дня вона зіткнулася з цим, вона сказала, що це був жарт, і моя сім'я сприйняла його неправильно".

При цьому мати нареченого часто заявляла йому, що вона не згодна з весіллям. Жінка наполягала, що її синові не варто одружуватися зараз, адже тоді "вона перестане бути номер один для нього".

У розділі коментарів багато хто погодився, що її нареченому необхідно встановити кордони зі своєю матір'ю, інакше це залишиться проблемою в майбутньому. Одна людина пояснила: "Ваш наречений має встановити кордони зараз, інакше це триватиме і в майбутньому. Якщо він не хоче встановлювати кордони, тоді це потрібно вам".

Інший коментатор подумав, що ця ситуація свідчить про те, як її наречений і його мати поводитимуться в майбутньому, причому одна людина сказала: "Зверніть пильну увагу на те, як ваш наречений справляється з цією ситуацією. Він вибирає між вами двома і не ставить її на місце. Уявіть, наскільки вона буде нав'язливою, якщо у вас будуть діти".

Раніше Фокус повідомляв, що наречена отримала подарунки від провідних брендів і знаменитостей. До списку "запрошених" майбутнього подружжя увійшли такі знаменитості, як Доллі Партон, Джастін Бібер і Джонні Депп, а також їхня улюблена бейсбольна команда Toronto Blue Jays. Вони планують виставити отримані подарунки на своєму весіллі.

Також стало відомо, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві. Район, у якому проживали Пауло і Мае Паділья, був затоплений, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.