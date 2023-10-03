Чоловік повідомив про тіло у своїй квартирі: поліціянти були здивовані результатами обшуку

У поліцію вночі надійшов виклик про труп. Правоохоронці негайно виїхали за вказаною адресою, але подальшого розвитку подій ніхто з них не очікував.

60-річний чоловік у Польщі викликав посеред ночі поліцію у власну квартиру. Він заявив, що виявив тіло жінки. Деталями справи з несподіваним фіналом поділились у місцевому медіа Onet.

О третій ночі диспетчер поліції отримав дзвінок від дорослого чоловіка. Той заявив, що у нього "вдома є труп". Через нечітку вимову співрозмовника запис переслухали та, переконавшись у словах про ймовірне вбивство, направили за вказаною ним адресою патруль.

"Такий тип повідомлення не можна було применшувати, поліціянти виїхали туди з терміновим втручанням", — розповіли в поліції.

Однак коли правоохоронці прибули на місце ймовірного злочину, їм відкрив чоловік, який "ніби щойно прокинувся". Він не міг чітко говорити та погойдувався на ногах. Поліціянти відчули, що від нього пахло алкоголем.

Попри несподівану зустріч з нетверезим чоловіком працівники поліції розпочали обшук, але нікого ані живого, ані мертвого у квартирі не виявили. Жодного тіла жінки там не було.

Пізніше п’яний чоловік зізнався, що тіло йому могло наснитися. За дзвінок у поліцію через поганий сон йому виписали штраф — у розмірі 500 злотих, тобто понад 4 тисяч гривень.

Нагадаємо, у США п’яний чоловік викликав поліцію на самого себе. Він поскаржився на порушника, через якого нібито ледь не втрапив в аварію. Пізніше з’ясувалось, що він усе переплутав.

Також у США жінка замовила бургер, але через несподівану знахідку в ньому була змушена викликати поліцію та їхати в лікарню.