"Так краще": майстер зробив жінці тату з безглуздою помилкою (фото, відео)

Джордан замовила у майстра татуювання у вигляді надпису Everything's Fine, однак замість бажаного тексту отримала Everthing's Fine.

Жінка відвідала тату-салон, де замовила татуювання з двох слів. Майстер виконав замовлення, але примудрився допустити орфографічну помилку в надписі під шкірою. Реакцію клієнтки записали на відео в Tiktok, яке стало вірусним. Про ситуацію у тату-салоні розповіло видання Mirror.

Надзвичайна історія з тату сталась з молодою жінкою на ім'я Джордан, написало видання. Відео з її реакцією переглянуло більш як 600 тис. користувачів Tiktok та залишили більш як 4 тис. коментарів. Воно стало вірусним.

Проблема тату: деталі

Mirror розповіло, що Джордан замовила у майстра тату надпис Everything's Fine — тобто, "Все добре". Однак замість бажаного тексту отримала в результаті Everthing's Fine — у першому слові "забули" вивести одну літеру.

На відео видно, як жінка регоче, побачивши надпис. Поруч сидить майстер і, схоже, не знає як реагувати — перебуває в "повному заціпенінні", написало видання.

Під відео жінка написала, що майстер дійсно виглядає "пригніченим". Але вона думає, що все вийшло на краще.

Коментатори оцінили ситуацію по-різному, пише Mirror. Дехто уявив себе на місці майстра і відчув нудоту. При цьому, як клієнту, йому така робота "сподобалась".

Також зазначали, що вийшло як у приказці: "Чесно кажучи, так краще. Це ідеально відповідає приказці. Я б це зрозумів!" Інші припускають, що далі могла б бути не така позитивна реакція і майстер очікує саме на неї: "Художник намагається з’ясувати, чи клієнтці насправді весело, чи вона втрачає розум, перш ніж розлютитись".

Були пропозиції, як виправити ситуацію. Зокрема, можна червоним чорнилом намалювати виправлення і удати, що так і було задумано.

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про 106-річну жінку, вкриту татуюваннями: жінка потрапила на обкладинку журналу Vogue. Тим часом вчені пояснили, що відбувається зі шкірою, на якій зробили тату. Вказали, що клітини макрофаги розглядаються чорнило як загрозу.