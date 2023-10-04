Зупинилися перекусити: американець із дружиною виграв $1 млн поки чекав на їжу

Чоловік і раніше перемагав в інших лотереях, але досі йому не вдавалося зірвати великий куш. Він часто купував лотерейні білети на заправній станції поруч із кафе.

У США подружня пара з Каліфорнії зупинилася перекусити в кафе і це рішення принесло їм виграш джекпоту в розмірі 1 млн доларів. Про це пише California Lottery.

Тім Дайнес розповів співробітникам Каліфорнійської лотереї, що його дружина попросила тако, коли вони повернулися із закордонної поїздки, і вони зупинилися біля закусочної в Паттерсоні. Американець часто купує лотерейні білети на заправній станції, розташованій навпроти цього закладу, тож він дотримався своєї традиції та купив білет Diamond 8's Scratcher, поки чекав на своє замовлення.

Він стер захисний екран на своєму квитку і виявив приз у розмірі 1 млн доларів. Оскільки його замовлення не було готове, йому довелося встати поруч із дружиною і продовжувати чекати, намагаючись зберігати самовладання.

"Знаєте, як важко було стримувати емоції? Ніхто не знав, що я виграв. Навіть моя дружина не знала, поки я не сказав їй про це дорогою додому", — розповів Дайнес.

Представники лотереї зазначили, що чоловік і раніше вигравав сотні призів, але досі йому не вдавалося зірвати великий куш. Власник магазину G's Food Mart також отримав бонус у розмірі $5 000 за те, що продав переможцю щасливий білет.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.