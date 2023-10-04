Покинули країну: молодята втекли з пишного весілля в Італії, не сплативши великий рахунок (фото)

Подружня пара влаштувала банкет у ресторані La Rotonda, але по його завершенню вони втекли, не заплативши власнику закладу. На церемонії було 80 гостей.

В Італії власник ресторану розлютився після того, як молодята влаштували в його закладі дорогий банкет, а наступного дня після весілля зникли, залишивши неоплаченим великий рахунок. Про це пише Corriere Della Sera.

Молодята покинули власне весілля, не заплативши майже 5 500 євро за святковий банкет. Урочистість відбулася наприкінці серпня в містечку Фрозіноне, що на південному сході від Риму. Після церемонії вони та їхні 80 гостей влаштували банкет у ресторані La Rotonda.

Енцо Фабріці, власник закладу, з жахом виявив, що вони пішли. Вони покинули не тільки заклад, а й країну. 25-річна німкеня і 40-річний місцевий житель наразі розшукуються поліцією.

Фабріці розповів журналістам, що вони оплатили тільки депозит у розмірі 3 300 євро з рахунку на загальну суму 8 800 євро, внаслідок чого він залишився в мінусі на 5 500 євро. Було вирішено, що наречений сплатить остаточний рахунок наступного дня після весілля, але він цього не зробив. Остаточний термін було призначено на середу після весілля, і коли він минув, нареченого вже не було в країні.

Урочистість відбулася наприкінці серпня в містечку Фрозіноне Фото: Corriere della Sera

Власнику ресторану також вдалося розшукати батьків нареченого, але і від них відповіді не було. Під час відвідування адреси молодят з'ясувалося, що з дня весілля про них нічого не чути. Припускають, що вони втекли до Німеччини.

"І він, і вона відхиляють мої дзвінки. Вони не відповідають на повідомлення. Але я думаю, що сьогодні вони також змінили телефонний номер, тому що виклик одразу ж обривається. За багато років роботи такого ніколи не траплялося, у крайньому разі, хтось запізнювався, але щоб подружжя зникало, не сплативши рахунок за весільний бенкет, — такого не було ніколи", — сказав Фабріці.

Молодята покинули власне весілля, не заплативши майже 5 500 євро за святковий банкет Фото: Corriere della Sera

Ресторатор пообіцяв, що "не дасть нареченому спокою", поки той не виплатить гроші. Він також звернувся в поліцію, чоловіка оголосили в розшук за звинуваченням у шахрайському банкрутстві.

Раніше Фокус повідомляв, що наречена влаштувала скандал через гостей, які дивилися телевізор. Дівчина була засмучена, коли замість того, щоб насолоджуватися святом, її гості вирішили подивитися боксерський поєдинок. Вона попросила чоловіка припинити це, але він відмовився.

Також стало відомо, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві. Район, у якому проживали Пауло і Мае Паділья, був затоплений, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.