Завинили $120: у Британії оштрафували жінку, яка приїхала на пологи (фото)

Сімейна пара не могла продовжити час паркування, бо жінка вже народжувала, розповіли журналісти. Лише розголос в медіа допоміг вплинути на британських податківців.

Пара з Великої Британії поспішала до лікарні на пологи. У жінки почались перейми, тому подружжя самостійно прибуло до медичного закладу і припаркувало авто неподалік. За кілька днів пара отримала повідомлення, що має сплатити штраф розміром 62,61 фунтів стерлінгів (120 дол.) за перевищення терміну паркування. Про те, чому так сталось і як завершилась історія, написали на порталі 9news.

Подія відбулась у Південному Уельсі, вказали журналісти у репортажі, опублікованому на початку вересня 2023 року. Сімейна пара залишила авто на парковці і спільно рушила до лікарні для народження дитини. Пізніше отримали повідомлення від податківців — мали сплатити за це штраф.

Пара оскаржила виплату і була здивована, що їм відмовили. Однак в підсумку гроші все ж не заплатили.

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Подружжя Карлі Ерл та Грег Маллінз очікували на народження доньки і, коли почались перейми, прибули до лікарні. Поки жінка народжувала, оплачений час паркування сплив. Тому податкова служба Нового Уельсу надіслала штраф з проханням сплатити 62,61 фунтів за перевищення час паркування на 12 хвилин.

Карлі народила дівчинку Хейзел, при чому у певний момент мала загрозу життю — у неї упав пульс: "Було кілька моментів, які були трохи страшними, у неї впав пульс, є певні елементи пологів, які непередбачувані", — подівся спогадами її чоловік Грег.

Повернувшись додому і побачивши штраф, вони звернулись у податкову службу. При цьому були впевнені, що пологи — достатня причина, щоб скасувати покарання: вони на той момент просто не могли "перелетіти" до машини. Однак їм відмовили, розповів Грег журналістам.

"Ми просто подумали, що це смішно. Ми вважали, що немає абсолютно жодного способу, щоб відхилити оскарження штрафу, пов’язаного з пологами", — сказав чоловік.

Податкова служба Нового Уельсу (Revenue NSW) надіслала відповідь, у якій пояснила, що скасувати штраф неможливо, бо порушення мало місце.

"Ми визнаємо ваші коментарі про те, що у вашої дружини були пологи, і ви не змогли виїхати, щоб заплатити за додаткову парковку, однак ми не можемо скасувати штраф", — написали у листі, яке отримало подружжя.

Втім пізніше штраф все ж скасували, розповіли в ЗМІ. Журналісти припустили, що причиною став розголос в медіа. Податківці також зателефонували та перепросили за свою поведінку.

Зазначимо, пошук на порталі Податкової служби Нового Уельсу показав, що інцидент офіційно не коментували. Тим часом ЗМІ підготували репортаж тривалістю півтори хвилини, в якому детально описали перебіг подій.

Нагадуємо, у липні Фокус розповів про інцидент, який стався просто у пологому залі. Як з'ясувалось, чоловік кинув дружину за мить після того, як дізнався, що народилась дитина "не тієї" статі. Тим часом інша жінка постраждала від лікарів: вони переплутали дітей у пологовому будинку.