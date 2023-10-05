Жінку обурила поведінка незнайомця, що бажав зайняти краще місце в літаку: що сталося

Пасажирка забронювала собі місце та не спішила на рейс, однак, зайшовши у літак, виявила його зайнятим. Чоловік настільки не хотів пересідати до вікна, що вирішив поборотися за "вкрадене" сидіння.

Пасажири літаків мають вибір — доплатити та обрати собі місце або покладатись на долю. Чоловік, що зекономив на етапі купівлі квитків, вирішив схитрити та все одно зайняти краще місце. Деталями інциденту поділились у виданні Mirror.

Жінка забронювала завчасно собі місце на літаку та сідала на борт останньою. Однак коли вона підійшла до свого місця, воно виявилося зайнятим.

Пасажирка ввічливо попросила чоловіка, який сидів біля проходу, щоб він звільнив заброньоване нею місце.

"О, я вже влаштувався і мені тут комфортно. Чи не згодні ви сісти біля вікна?", — відповів незнайомець.

Жінка відмовилася та повідомила, що хоче сидіти на своєму кріслі. Чоловік почав метушливо збиратися, пробурмотівши, що їй було б легше сісти біля вікна. Зовсім скоро він підкріпив свої слова діями.

Незворушна пасажирка стояла у проході та чекала, коли її місце знову буде вільним. Вона ігнорувала погляди чоловіка, який, очевидно, не був налаштований сидіти біля вікна. Несподівано, нібито прибираючи свої речі, сусід перекинув свій напій та розлив рідину по всьому сидінню.

"О, чорт! Здається, сидіння все мокре", — сказав він.

Пасажир заявив, що навряд чи комусь захочеться сидіти на мокрому місці, та запропонував зайняти його самостійно.

Поки один з бортпровідників пилососив сидіння, пасажири звинуватили чоловіка тому, що він розлив напій навмисно. Він, не налаштований відмовлятись від "вкраденого" місця, продовжував пропонувати жінці помінятися кріслами.

Пасажирка не захотіла сідати біля вікна навіть після інциденту та вкотре відмовила. Лише тоді сусід зайняв своє місце у літаку.

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