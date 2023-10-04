Люди в жаху: пілот показав, як близько один до одного літають літаки (відео)

Чоловік показав вид із кабіни пілотів під час польоту на висоті 11 кілометрів. Багато людей заявили, що їм не потрібно було знати, наскільки завантаженим може бути небо в будь-який момент часу.

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Пілот показав, як близько один до одного пролітають літаки в небі. Ролик став вірусним і швидко набрав понад 750 тисяч переглядів. Чоловік під ніком @flyhigh738 показав відео з кабіни літака в TikTok.

Багато людей жахнулися, побачивши, як близько один до одного пролітають літаки в небі. Деякі з них заявили, що їм не потрібно було знати, наскільки завантаженим може бути небо в будь-який момент часу.

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Коли ви летите літаком і вам пощастило зайняти місце біля вікна, вам може здатися, що в небі тільки ваш рейс, але це зовсім не так. Один пілот здивував людей і повернув їх до реальності, показавши, наскільки близько до інших літаків можуть перебувати пасажири на висоті 36 000 футів (11 км).

Багато людей жахнулися, побачивши, як близько один до одного пролітають літаки в небі Фото: TikTok/@flyhigh738

Пілот, який публікує в TikTok відеоролики під ніком @flyhigh738, зняв вид із кабіни літака, показавши блакитне небо і хмари під ним.

"Але насправді ви майже завжди летите так близько до інших літаків. Оскільки більшу частину часу ми слідуємо стандартними повітряними трасами, свого роду автострадами в небі", — повідомив голос, показуючи, як інше повітряне судно пролітає неймовірно близько до літака, у якому він перебував.

Далі у відеоролику детально показано, що літаки перебували на відстані всього 300 метрів один від одного. "Красиво, чи не так?" — сказав голос за кадром, але дехто не погодився з його зауваженням.

У коментарях до відеоролика багато хто залишився не надто вражений відстанню між літаками. Деякі люди були не задоволені, що дізналися таку інформацію.

"Це безумство, як ми довіряємо свої життя людям, яких ми ніколи не бачили, і машинам, про які ми не знаємо. Чи проходили вони технічне обслуговування?" — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажирка кинула велику пачку грошей у чоловіка на посадковій смузі. Купюри розлетілися по асфальту, після чого пасажир і працівники аеропорту почали збирати їх.

Також стало відомо, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.