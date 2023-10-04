Люди в ужасе: пилот показал, как близко друг к другу летают самолеты (видео)

Мужчина показал вид из кабины пилотов во время полета на высоте 11 километров. Многие люди заявили, что им не нужно было знать, насколько загруженным может быть небо в любой момент времени.

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Пилот показал, как близко друг к другу пролетают самолеты в небе. Ролик стал вирусным и быстро набрал более 750 тысяч просмотров. Мужчина под ником @flyhigh738 показал видео из кабины самолета в TikTok.

Многие люди пришли в ужас, увидев, как близко друг к другу пролетают самолеты в небе. Некоторые из них заявили, что им не нужно было знать, насколько загруженным может быть небо в любой момент времени.

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Когда вы летите на самолете и вам повезло занять место у окна, вам может показаться, что в небе только ваш рейс, но это совсем не так. Один пилот удивил людей и вернул их к реальности, показав, насколько близко к другим самолетам могут находиться пассажиры на высоте 36 000 футов (11 км).

Многие люди пришли в ужас, увидев, как близко друг к другу пролетают самолеты в небе Фото: TikTok/@flyhigh738

Пилот, публикующий в TikTok видеоролики под ником @flyhigh738, снял вид из кабины самолета, показав голубое небо и облака под ним.

"Но на самом деле вы почти всегда летите так близко к другим самолетам. Поскольку большую часть времени мы следуем по стандартным воздушным трассам, своего рода автострадам в небе", — сообщил голос, показывая, как другое воздушное судно пролетает невероятно близко к самолету, в котором он находился.

Далее в видеоролике подробно показано, что самолеты находились на расстоянии всего 300 метров друг от друга. "Красиво, не правда ли?" — сказал голос за кадром, но некоторые не согласились с его замечанием.

В комментариях к видеоролику многие остались не слишком впечатлены расстоянием между самолетами. Некоторые люди были не довольны, что узнали подобную информацию.

"Это безумие, как мы доверяем свои жизни людям, которых мы никогда не видели, и машинам, о которых мы не знаем. Проходили ли они техническое обслуживание?" — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что пассажирка бросила большую пачку денег в мужчину на посадочной полосе. Купюры разлетелись по асфальту, после чего пассажир и работники аэропорта начали собирать их.

Также стало известно, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.