Рано йшов, пізно приходив: у США помічника шерифа заарештували за запізнення на роботу (фото)

Поліцейському було виплачено 1051,38 долара за понаднормову роботу за контрактом, але він регулярно приходив пізно і йшов на кілька годин раніше, ніж треба.

У США колишній помічник шерифа округу Сарасота (штат Флорида) був заарештований після того, як збрехав про те, що працює понаднормово. Про це пише Fox News.

За словами співробітників поліції, Престон Хайнс був відправлений в адміністративну відпустку з 25 вересня після розслідування справи про шахрайство третього ступеня. За даними слідства, поліцейському було виплачено 1051,38 долара за понаднормову роботу за контрактом, але він регулярно приходив пізно і йшов рано.

Влада стверджує, що з квітня 2023 року Гайнс пропрацював десять понаднормових годин у різних точках округу і документально підтвердив, що відпрацював визначений за контрактом і необхідний час. Однак під час розслідування з'ясувалося, що іноді чоловік приходив на 15-20 хвилин пізніше і йшов на кілька годин раніше.

За словами офіційних представників, Гайнс працював в офісі шерифа із серпня 2020 року до жовтня 2023 року і був призначений у бюро патрулювання.

Престон Гайнс був узятий під варту Фото: Sarasota County Sheriffs Office

За даними слідства, американець був узятий під варту в середу. Управління шерифа округу Сарасота заявляє, що його співробітники дотримуються високих стандартів поведінки.

"Дії, продемонстровані Престоном Гайнсом, не відображають бачення агентства та його цінності — чесність, повагу, служіння та справедливість. Тому офіс шерифа визнає важливість інформування громадськості про наші зобов'язання перед суспільством і забезпечення суворого дотримання цих цінностей", — заявили в офісі шерифа.

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