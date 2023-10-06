Чоловік, обвинувачений у викраденні телеведучої, не виходив із дому через зайву вагу (фото)

Підозрюваний у 2018 році виступив із матеріалом про схуднення і розповів, що важить 222 кг. Він випивав у середньому 36 пінт коли на тиждень і налягав на нездорову їжу. Суд підтвердив, що чоловік володів зброєю і зв'язався з кілером в Америці, щоб убити телеведучу.

У Великій Британії колишнього працівника піцерії, який не міг вийти з власного будинку, оскільки важив надто багато, звинуватили та назвали на ім'я у зв'язку з ймовірною змовою з метою викрадення телеведучої Голлі Віллобі. Про це пише Metro.

36-річного Гевіна Пламба з Харлоу, Ессекс (Англія), заарештували в середу, його звинуватили в підбурюванні до вбивства і підбурюванні до викрадення. Як повідомляється, лондонський будинок Голлі перебуває під охороною поліції, а Пламб постане перед магістратським судом Челмсфорда сьогодні. Під час суду стало відомо, що підозрюваний володів зброєю і зв'язався з кілером в Америці, щоб вбити 42-річну телеведучу.

Повідомляється, що підозрюваний не знайомий із потенційною жертвою. Ведуча програми "This Morning" Холлі отримала інформацію про передбачувану змову з метою викрадення та у зв'язку з цим була виключена з програми ITV. Як повідомляється, поліція попередила продюсерів за кілька хвилин до того, як Голлі мала вийти в ефір.

Поруч із будинком Голлі цілодобово чергує поліцейський Фото: Splash News

Чоловік, якому пред'явлено звинувачення в передбачуваному плані викрадення і вбивства Холлі Віллобі був колишнім працівником Pizza Hut. Він важив 222 кг і звільнився з роботи саме через свою вагу. Зірка, як кажуть, "у сум'ятті", і в її будинку цілодобово чергує поліцейський.

"Це було надзвичайно швидке розслідування, багато наших співробітників і національні партнери працювали протягом ночі, щоб домогтися висунення звинувачень. Забезпечення безпеки будь-якої жертви має першорядне значення, і ми продовжуватимемо приділяти цьому пріоритетну увагу під час розслідування", — розповів суперінтендант Тім Таббс із поліції Ессексу.

Чоловік був колишнім працівником Pizza Hut Фото: Daily Mail

За даними MailOnline, Пламб у 2018 році виступив на BBC з матеріалом про схуднення і розповів, що важить 222 кг, випиваючи в середньому 36 пінт коли на тиждень і налягаючи на нездорову їжу. У його LinkedIn стверджується, що до 2012 року він рік працював у Pizza Hut помічником на кухні, але був змушений звільнитися, оскільки не міг більше залишати свою квартиру, а з 2014 року не виходив на вулицю протягом чотирьох років. Сусіди розповіли виданню, що Пламб виходив із квартири тільки для того, щоб сходити до загального сміттєвого бака, а нещодавно почав брати уроки водіння.

Після арешту Пламба сусіди підтвердили журналістам, що він, як і раніше, страждає від надмірної ваги.

Раніше Фокус повідомляв, що прихована камера можливо врятувала чоловікові життя під час розлучення. Жінка довгий час намагалася нашкодити здоров'ю свого чоловіка. Чоловік почав щось підозрювати і встановив кілька камер відеоспостереження, які підтвердили його побоювання.

Також стало відомо, що пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік. Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.