15 років без грошей: чоловік після посиденьок із другом оселився на вулиці (відео)

З 2008 року випускник економічного факультету не використовував жодних коштів для життя. Філософські роздуми підштовхнули його до радикального рішення.

Марк Бойл, який вивчав у коледжі бізнес та економіку, вирішив у 2008 році відмовитися від грошей, щоб прийняти "природне" життя. Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

Все змінилося однієї ночі 2007 року, коли під час дружніх роздумів із другом, він сидів у плавучому будинку. Вони обговорювали світові проблеми та те, як найкраще їх розв'язати, щоб справді змінити ситуацію для себе та світу. Тоді він зрозумів, що корінням більшості проблем — гроші.

Марк продав свій плавучий будинок і почав готуватися до нового життя. Він опублікував оголошення на Freecycle із проханням щодо намету та інших речей, які допоможуть йому жити на вулиці.

"Перші кілька місяців було важко, просто знайти свій шлях", — зізнався Марк.

Згодом все стало простіше. Спосіб життя Бойла без грошей виявився вірусною темою для новин. Він випустив книгу, в якій розповідав подробиці стосовно своїх труднощів. Читачі зуміли ознайомитися з інформацією, яка стосувалася його переходу зі звичного життя, а також пошуком практичних рішень. Бойл поділився й філософією того, що підштовхнуло його до таких кардинальних змін у своєму житті.

"Я переконався, що справжньою безпекою є дружба, а не гроші. Більшість західної бідності є психологічною. Справжня незалежність — це взаємозалежність", — розповів чоловік.

У 2017 році Марк вирішив вивести свій мінімалістичний спосіб життя на інший рівень, "кинувши індустріалізацію". Він уникав більшості технологій, якими ми користуємося щодня — від електрики та водопроводу до радіо та Інтернету. Люди назвали його рішенням простим, але він так не вважає. Чоловік назвав сучасне життя простішим через те, наскільки технології насправді допомагають нам щодня.

"Цей спосіб життя, який я зараз прийняв, часто називають "простим життям", але це абсолютно оманливо", — пояснив Марк.

Бойл уточнює, що жити так, як робить це він, нелегко. З його слів, він знає, що для всіх буде неможливо наслідувати його приклад. Проте він сподівається, що його приклад хоча б надихне людей бути менш залежними від грошей та індустріалізації.

Нагадаємо, у жовтні неуважний пасажир залишив на вокзалі гаманець із валютою на суму майже 295 тисяч у гривневому еквіваленті. Згодом йому їх повернули.