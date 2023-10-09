Новий доказ подорожей у часі: на стародавній реліквії помітили обличчя попзірки

Стародавня єгипетська статуетка стала новим доказом можливості подорожей у часі після того, як багато хто помітив, що він дуже схожий на Майкла Джексона.

Давньоєгипетське погруддя, знайдене в музеї в США, здивувало любителів теорії змови, які помітили в ньому разючу схожість із Майклом Джексоном. Ця знахідка змусила деяких людей повірити в те, що король попмузики був "мандрівником у часі". Про це пише Daily Star.

Стародавній єгипетський бюст став новим доказом можливості подорожей у часі після того, як багато хто помітив, що він дуже схожий на Майкла Джексона. Вважається, що статую вирізали між 1550 і 1050 роками до н.е. в епоху Нового царства — за тисячі років до народження короля попмузики в 1958 році.

Незвичайний бюст змусив деяких любителів конспірології задуматися про те, чи не був Майкл Джексон насправді таємним "мандрівником у часі". Співак навіть зняв кліп на свій найпопулярніший хіт 1993 року "Remember the Time" у Стародавньому Єгипті.

Вражаюча схожість Фото: Ньютон

Ця теорія набула настільки широкого поширення, що шанувальники зірки й сьогодні приходять до Чиказького музею Філда в США, де зберігається статуетка, у спробі побачити його "єгипетського двійника". Погруддя стало особливо популярним серед фанатів після смерті Джексона 2009 року, і деякі, як повідомляється, навіть намагалися поцілувати його.

"Люди приїжджають з усієї країни, щоб побачити статую і порівняти її з королем попмузики", — сказав тоді Дарнелл Вільямс, директор по роботі з гостями музею.

Бюст став особливо популярним серед фанатів після смерті Джексона у 2009 році Фото: Getty

Деякі дослідники вважають, що пошкоджений ніс, висічений із вапняку, схожий на ніс попзірки після пластичної операції.

"95% єгипетських статуй і погруддя були сплюндровані ранніми християнами та мусульманами, оскільки використовувалися для ідолопоклонства. Вони дивилися на них як на ідолів, і відрізання носа робило їх нелюдськими", — сказав куратор музею.

Ба більше, статуя зображує жінку, що дає змогу припустити, що Майкл Джексон все-таки не був таємним володарем часу.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівницю в часі" помітили зі смартфоном у руках. Жінка нібито розмовляє по мобільному телефону за кілька десятиліть до того, як ця технологія була винайдена.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".