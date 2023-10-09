Американка звинуватила пілота в переслідуванні: чоловік кидав помідори з літака в її будинок

Жінка та її родина були налякані діями пілота. За її словами, він літав так близько до житла, що здавалося, ніби збирається пролетіти просто через нього.

У США 65-річний Майкл Арнольд, зі штату Нью-Йорк, звинувачений у тому, що протягом чотирьох років нібито переслідував жінку, використовуючи невеликий літак і виконуючи часті та низькі польоти над її будинком. Про це пише Fox News.

Чоловік не визнає себе винним.

Агент ФБР, який розслідував цю справу, розповів, що Майкл Арнольд переслідував жінку та її сім'ю з Шайлервіля, активно використовуючи низькі польоти над селом та її будинком. В одному з інцидентів він навіть кидав помідори з літака в її житло і двір. Потерпіла зазначила, що пілот літака був постійним клієнтом її кав'ярні. Вона не розкрила причину переслідування, але висловила свій страх.

"Це кошмар. Він тероризував мою сім'ю, і ми були так налякані. Усі ці роки йому все сходило з рук, тому що досі ніхто нічого не робив. Я не знала, чи влетить він у наш будинок. Я не знала, на що він здатен. А що, якщо він вистрілить у мене", — розповіла потерпіла.

Чоловік літав на невеликому літаку Cessna-180, випущеним у 1976 році Фото: FOX News

Арнольда затримали після прибуття в аеропорт Беннінгтона, штат Вермонт, де зберігався його невеликий літак Cessna-180, випущений 1976 року. На свій захист він стверджував, що не переслідував конкретну людину і не мав злих намірів до жінки. За його словами, він здійснював польоти над селом з метою створення фотографій для публікації на своїй сторінці у Facebook.

Суд звільнив пілота від покарання за умови, що він не буде вступати в контакт із жінкою, не буде переслідувати її та її сім'ю. Він має дотримуватися відстані щонайменше 90 метрів від її будинку та місця роботи, особливо в разі польотів на літаку.

Раніше Фокус повідомляв, що прихована камера можливо врятувала чоловікові життя під час розлучення. Жінка довгий час намагалася нашкодити здоров'ю свого чоловіка. Чоловік почав щось підозрювати та встановив кілька камер відеоспостереження, які підтвердили його побоювання.

Також стало відомо, що чоловік, обвинувачений у викраденні телеведучої, не виходив із дому через зайву вагу. Підозрюваний у 2018 році виступив із матеріалом про схуднення і розповів, що важить 222 кг. Він випивав у середньому 36 пінт коли на тиждень і налягав на нездорову їжу. Суд підтвердив, що чоловік володів зброєю і зв'язався з кілером в Америці, щоб убити телеведучу.