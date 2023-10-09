Переїжджала з хати в хату: бібліотекарі здивовані поверненням незвичної книги через 50 років

У момент прострочення Тед Хіт був прем'єр-міністром Великої Британії, а Річард Ніксон був президентом США.

У Великій Британії книжку під назвою "Помідори для всіх" Френка У. Аллертона повернули за 50 років у чудовому стані після того, як вона кілька разів переїжджала з одного будинку в інший. Про це пише The Mirror.

Бібліотекарі були здивовані, коли прострочену книжку їм повернули через майже 50 років і в ідеальному стані. Практичний посібник під назвою "Помідори для всіх" Френка У. Аллертона було видано 21 січня 1974 року. Книга, випущена тодішньою бібліотекою округу Оркней, містить поради з вирощування томатів і до цього бралася вісім разів, починаючи з 1969 року.

За словами представників бібліотеки, яка є найстарішою в Шотландії, книга була повернута "у відмінному стані" після того, як кілька разів переїжджала з одного будинку в інший. На Amazon аналогічну версію продають за 79 фунтів стерлінгів, що робить її досить цінним екземпляром.

Бібліотекарі були здивовані, коли прострочену книжку повернули їм через майже 50 років Фото: Orkney Library

На щастя для читача, бібліотека не виставляє штрафи за прострочення, тому йому вдалося уникнути зберегти свої гроші. У твіті, який досить швидко став вірусним, було написано, що до бібліотеки повернули книжку, яка мала бути повернута ще 1974 року.

"Ми не стягуємо плату за прострочення, тому штраф склав рівно 0,00 фунтів стерлінгів. Але якби ми стягували всього 1 пенс на день, то штраф за цю книгу становив би 181,55 фунта стерлінгів", — заявили представники бібліотеки.

У момент прострочення Тед Хіт був прем'єр-міністром Великої Британії, а Річард Ніксон був президентом США.

Десятки користувачів соціальних мереж у коментарях висміяли час, витрачений на повернення книги, а одна людина написала: "Сподіваюся, вони виростили приголомшливі помідори".

"Нарешті! Я вже кілька десятиліть хочу взяти цю книгу! Я просто припускав, що вона неймовірно популярна, і стояв у кінці дуже довгої черги", — пожартував інший користувач.

Раніше Фокус повідомляв, що в США куплену за 4 долари картину продали за $191 тисячу. Аукціонний дім вважає, що рамка, в якій знаходиться картина, була обрана самим художником. Довгий час малюнок вважали загубленим.

Також стало відомо, що подружжя знайшло в старовинному замку картину вартістю $2,5 мільйона. Раніше полотно визнавали підробкою, проте нове дослідження виявило, що воно справжнє. Картина, що зображає міст через річку, висіла на стіні гостьового крила замку протягом багатьох поколінь. Тепер вона може допомогти родині оплатити рахунки.