"Вона була невтомною": 104-річна жінка з Чикаго померла після стрибка з парашутом

104-річна мешканка Чикаго Дороті Гоффнер здійснила легендарний стрибок із парашутом із висоти 4114 метрів.

Померла Дороті Гоффнер, якій було 104 роки. Жінка стала відомою після свого нещодавнього стрибка з парашутом. Її політ міг би бути записаний у Книгу рекордів Гіннеса як найстаршого парашутиста. Про це повідомляє видання Associated Press.

Хороший друг Хоффнер, Джо Конант, стверджує, що її виявили мертвою вранці в понеділок співробітники будинку для літніх людей. Конант також уточнив, що Хоффнер, мабуть, пішла з життя уві сні в ніч із суботи на неділю.

Конант познайомився з Гоффнер кілька років тому, коли він працював доглядачем у центрі для літніх людей. Вона просила називати себе бабусею, і він з повагою виконував її прохання.

"Вона була невтомною. Вона не була людиною, яка дрімала вдень або не з'являлася на будь-які заходи, вечерю чи щось інше. Вона завжди була поруч, повністю була присутня", — сказав він.

Конант розповів, що він працює над документами, щоб Книга рекордів Гіннеса засвідчила Гоффнер посмертно як найстарішу парашутистку у світі, але він очікує, що це займе деякий час.

Він додав, що Гоффнер не стрибнула з парашутом, щоб побити рекорд, а просто вона так насолоджувалася своїм першим стрибком, що захотіла зробити це знову.

"Вона не збиралася побити рекорд. І в неї не було жодного інтересу до публічності або чогось іншого. Вона робила це не з якоїсь іншої причини, а просто хотіла стрибнути з парашутом", — сказав він.

Що відомо про Дороті Гоффнер

Дороті Гоффнер, 104-річна мешканка Чикаго, здійснила легендарний стрибок із парашутом із висоти 4114 метрів і тепер має шанси побити рекорд як найстарша парашутистка у світі.

Ще коли їй було 100 років, вона здійснила свій перший стрибок із парашутом.

Зауважимо, що рекорд у категорії найстаршої парашутистки за версією Книги рекордів Гіннесса був встановлений у травні минулого року Лінне Інгегард Ларссон зі Швеції, якій на той момент було 103 роки.

Після свого першого стрибка з парашутом Гоффнер сказала, що її довелося виштовхнути з літака. Але цього разу вона наполягла на тому, щоб стрибнути сама.

За словами інструктора з парашутизму, Дороті Хоффнер проявила абсолютний спокій і впевненість, коли двері літака відчинялися. Підійшовши до краю, вона сміливо викинулася з літака і, через сім хвилин, успішно приземлилася на землю.

Після стрибка вона сказала, що, можливо, наступного разу полетить на повітряній кулі. Хоффнер додала, що "вік — це тільки цифра".

Skydive Chicago працює над тим, щоб Книга рекордів Гіннеса засвідчила стрибок Гоффнера як новий рекорд.

Раніше Фокус повідомляв, що британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям в обід. Мері Енн Кліфтон, якій виповнилося 108 років, поділилася своєю "таємницею" довголіття. Жінка думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям і вмінню обирати правильний час для їхнього вживання.