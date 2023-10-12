Сусіди викликали пожежників: вогонь, що вирує в будинку, виявився прикрасою на Гелловін (відео)

Декорації всередині будинку створюють враження, що житло справді горить. Крізь вікна пробиваються язики полум'я, що охоплюють усе приміщення. У це повірили й стривожені сусіди.

У США пожежну службу Гленс Фолс викликали в один із будинків у місті на півночі штату Нью-Йорк через "підтверджену пожежу в будові". Однак рятувальники були приголомшені, побачивши не пожежу, а передчасну, але "дивовижну" декорацію до Гелловіну. Про це пише New York Post.

На відео, наданому пожежникам власником будинку, видно екстравагантну декорацію, яка робить будинок схожим на потенційне місце пожежі. Декорації створюють враження, що будинок справді горить: крізь вікна пробиваються язики полум'я і, здається, охоплюють усе приміщення. У це повірили й стривожені сусіди.

"На наш подив, це виявилося приголомшливою прикрасою до Гелловіну. Ця виставка працюватиме щоп'ятниці й щосуботи для розваги публіки до кінця жовтня", — заявили в пожежній службі.

Пожежники додали, що це видовище було створено за допомогою "двох світлодіодних ламп, коробчатого вентилятора, срібного листа" і димової машини.

Екстравагантна декорація, яка робить будинок схожим на потенційне місце пожежі Фото: Glens Falls Firefighters

Більшість коментаторів у соцмережах, зокрема й пожежна служба, привітали творчий підхід домовласників.

"Наші сусіди такі креативні! Так тримати, Джон і Метт, це так реалістично!" — написали сусіди.

Однак один чоловік зазначив, що в такому разі було б непогано заздалегідь повідомити пожежну службу. Хоча рятувальники й самі були здивовані.

"Власники будинку були чудові! Спасибі їм ще раз, нам подобаються ці дзвінки", — написав представник пожежної служби у Facebook.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила будинок і знайшла "темну" кімнату зі старовинними речами. 21-річна Феліція Лалла довгий час шукала нове житло і, нарешті, вирішила зупинити свій вибір на невеликому будинку, побудованому в 1890-х роках. Ця будівля, на її думку, ідеально поєднувала "вінтажний шарм та історичну значущість".

Також стало відомо, що чоловік зазирнув під ґанок свого будинку і втік від переляку. Він хотів дістати декоративні речі для Гелловіна, але виявилося, що їх "захопили" небезпечні комахи.