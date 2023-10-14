Вміщалася на долоні: у Великій Британії народилася дівчинка вагою 328 грамів (фото)

Вагітність 34-річної Шантель протікала нормально до 20-го тижня, поки лікарі не виявили аномалію. На 23-му тижні почалися пологи і лікарі не давали шансів на те, що дитина виживе.

У Великій Британії народилося одне з найменших в історії немовлят. Маленька дівчинка після пологів мала всього 328 грам і все життя провела в лікарні. Про це повідомляє Mirror.

Мова про доньку Шантель і Деніеля Чемберс. Вони виявили, що їхня донька на ім'я Робін є однією з найменших новонароджених, які будь-коли зустрічалися в історії Великої Британії. Лікарі доклали колосальної кількості зусиль, щоб зберегти їй життя. Народилася дитина на п'ять місяців раніше визначеного терміну, що і призвело до проблем.

У Великій Британії народилася дівчинка вагою всього 328 грамів Фото: Mirror

У мами почалися передчасні пологи, після чого незабаром на світ з'явилася Робін Чамберс. Батьки знали, що новонароджена буде маленькою, але не усвідомлювали справжніх масштабів.

Дівчинка вагою 328 грамів є найменшою дитиною, яка коли-небудь народжувалася в Уельсі. При цьому, це не дало змоги побити рекорд усієї Великої Британії, адже торік у шотландському Глазго народилася малеча Ханна, вага якої становила 325 грамів.

Найменша дитина Уельсу: реакція батьків

Деніель Чемберс, який є батьком, у коментарі журналістам розповів, що Робін народилася на терміні 23 тижні. У його 34-річної дружини стався передчасний розрив мембран, що і призвело до передчасних пологів. При цьому, лікарі їм говорили, що на такому терміні шансів вижити фактично немає.

Новоспечена мати також прокоментувала те, що довелося пережити її родині.

Спочатку вагітність протікала нормально, але на 20-му тижні лікарі виявили аномалію. Через це пологи могли початися будь-якої миті, тому було ухвалено рішення покласти вагітну в лікарню на збереження. Вона там пробула понад три тижні, перш ніж народилася дівчинка.

У Великій Британії народилася дівчинка вагою всього 328 грамів Фото: Mirror

"Робін народилася з порушенням, тобто її тіло з'явилося на світ раніше, ніж голова. Команда лікарів одразу ж приступила до роботи над нею. Її інтубували і помістили в пакет для сендвічів, щоб зберегти життєво важливі органи в теплі. Вона була такою крихітною і вміщалася на долоні", — розповідає Шантель Чемберс.

Найменша дитина Уельсу: діагнози

Батько Робін згадує, що вени дитини були такими ж тонкими, як шматок нитки, тому лікарям було дуже складно з нею працювати. Часом прогнози і зовсім були невтішні. Через те, що в новонародженої почав розвиватися сепсис, за кілька тижнів довелося зробити відразу 16 переливань крові.

До слова, через маленькі розміри дівчинка не могла носити абсолютно ніякого одягу. Це тривало перші 3 місяці її життя, коли вага становила хоча б 1 кілограм.

Після МРТ батьків знову ошелешили. При народженні у Робін була гіпоксично-ішемічна енцефалопатія (ГІЕ), що означає серйозне пошкодження мозку. У майбутньому це призводить до порушень зору і рухливості. Батьки були вбиті горем, адже їхня маленька дитина за своє коротке життя подолала величезну кількість перешкод, тому називають доньку крихітним воїном.

"Однак ми віримо, що при правильній терапії та лікуванні у Робін буде шанс на одужання. За останні кілька місяців вона вже продемонструвала значні поліпшення", — розповідає Шантель.

Наразі вага дівчинки становить уже 3600 кг, проте вона все ще перебуває в лікарні. Родина не знає, коли зможе повернутися додому, адже кожна вільна хвилина приділяється дитині.

Після роботи сім'я постійно приходить у палату до Робін, щоб приділити їй якийсь час і навчитися нових обов'язків. Після виписки їм доведеться самостійно справлятися з нею, вже без допомоги лікарів.

Нагадаємо, 29 квітня повідомлялося, що в Пакистані дитина народилася з двома пенісами і ще одним унікальним дефектом. Таке зустрічається раз на шість мільйонів випадків. За словами лікарів, хлопчикові одразу провели успішну операцію, але водночас статеві органи не чіпали, оскільки вони обидва функціонують.