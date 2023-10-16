Злякалася павука: жінка на ходу вистрибнула з машини і втопила її в річці

Американка планувала покататися на байдарці, але все пішло не за планом — у салон її фургона застрибнула членистонога. Арахнофобія взяла своє й жінка вирішила покинути авто, яке продовжувало рух.

Жінка зі штату Джорджія, США, вистрибнула зі своєї машини, коли помітила в салоні павука. Про це пише таблоїд The Mirror.

Події розгорнулися на березі річки Етова. Жінка готувалася відправити свою байдарку на воду. У той час як вона маневрувала своїм мікроавтобусом Kia, вона помітила павука, який несподівано опинився на її колінах.

Злякавшись раптової зустрічі з членистоногим, замість того, щоб зупинити машину і спокійно позбутися її, вона прийняла рішення вистрибнути з машини, навіть не замислившись про те, що вона все ще рухається.

Фургон покотився вниз по схилу і впав у річку Етова протяжністю близько 260 кілометрів. Поліціянти прибули на місце події, але виявилися вже надто пізно — фургон зник з поля зору. Згідно із заявою жінки, він просунувся вниз за течією на кілька футів, перш ніж повністю зник у воді. Випадковий перехожий спробував допомогти й на своєму човні шукав фургон, але марно.

Наразі страхова компанія жінки оплачуватиме послуги водолазів, які займуться пошуком фургона в річці, щоб визначити, чи може він бути відновлений. Особистість жінки та вид павука, який спричинив цей інцидент, залишаються невідомими.

Нагадаємо, у Каліфорнії місцеві жителі заявили, що на них буквально обрушився "дощ із павуків" — тисячі істот спускаються з неба, використовуючи павутину як крихітні "парашути".

Раніше Фокус писав про те, що павуки-скакуни володіють унікальними навичками хребетних.