"Щоб діти не читали": жінка ходить "як краб", щоб приховати свої грубі татуювання (відео)

Меді Мерфі зізналася, що їй доводиться ходити боком, коли вона веде свою доньку до школи. Вона не хоче, щоб однокласники бачили грубі слова, написані на її ногах.

Меді Мерфі з Австралії зізналася, що має "грубі" татуювання, тож щоразу, коли вона хоче одягнути шорти, спідниці чи сукні у спеку, мусить переконатися, що однокласники її дитини випадково не прочитають написи на її ногах, пише Mirror.

Мама розповіла про непросту ситуацію у своєму акаунті @madimurphy01 в TikTok, де поділилася відео, в якому показує, як вона ходить, коли приводить до школи свою доньку. У ролику вона крокує вбік, притулившись спиною до стіни, і написала: "Я щодня в школі згадую, що я витатуювала на тильній стороні ніг".

Однак Меді не "шкодує" про жодне зі своїх татуювань, навіть якщо вони змушують її почуватися ніяково біля воріт школи. Коротке відео, опубліковане жінкою, викликало багато запитань у підписників. Вони хотіли дізнатися, про що говорять її татуювання. Меді Мерфі незабаром опублікувала наступне відео, яке відповіло на всі запитання, які в людей були.

У другому відео вона сказала: "Я не знала, що це настільки шалено! Я забрала доньку зі школи, а потім повернулася додому, і всі божеволіли від моїх татуювань. Але я покажу вам, що вони собою являють. Скажіть, у мене насправді так багато випадкових написів?".

Потім вона повернулася, щоб показати задню частину своїх ніг, які прикрашені двома сердечками — по одному на кожній нозі. В одному серці були написані слова "су*а, будь ласка", а в іншому — фраза "ти не ла*но". Вона додала: "Там написано: "Чорт візьми, будь ласка, ти не ла*но!", і мені просто погано, коли діти читають ці написи".

Фото: tiktok.com/madimurphy01

Коментатори здебільшого підтримали татуювання Меді, причому багато хто говорив, що, на їхню думку, татуювання, насправді, не такі жахливі. Одна людина написала: "Я думав, буде сказано щось гірше, це так мило", а інша написала: "Це не так вже й погано, лол, я думав, що буде гірше". Інші люди почали розповідати про свої татуювання. Один із користувачів написав: "У мене татуювання з палаючою церквою на тильній стороні ноги", а хтось інший зізнався: "У мене 666 на тильній стороні руки".

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі зробила загадкові татуювання на середніх пальцях. Фанати поспішили припустити, що нові тату знаменитості присвячені її колишньому чоловікові Бреду Пітту.