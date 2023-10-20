Знайди собаку: напрочуд проста головоломка покаже вашу уважність (фото)

З першого погляду здається, що на зображенні зображено дві собаки та їхній господар, але варто тільки придивитися і можна легко побачити третього пса.

Щойно ви зрозумієте цю оптичну ілюзію, ви будете звинувачувати себе за те, що не одразу помітили третього собаку. Тільки найбільш спостережливі з нас зможуть впоратися з цим лише за кілька секунд. Про це повідомляє видання Мirror.

Перевірте себе, можливо, ви один із небагатьох щасливчиків із винятково гарною увагою до деталей.

Оптична ілюзія

Подібні оптичні ілюзії — це не просто кумедна головоломка, яку потрібно розгадати, вони справді корисні для вашого мозку і можуть поліпшити ваші здібності розв'язувати проблеми.

Дослідження показали, що щоденні розгадування головоломок можуть навіть запобігти зниженню когнітивних функцій, на яке страждають багато людей з віком. Продовжуйте читати, щоб кинути виклик собі і знайти заховану третю собаку на зображенні.

На зображенні можна легко побачити двох собак. Але там також є і третя собака, яка, звісно, не відразу очевидна для більшості людей, за винятком дуже спостережливих.

Третій пес, як ви можете бачити вище, на перший погляд нагадує людину, яка вигулює собак. Судячи з усього, він одягнений у чорне, руки складені за спиною, а на голові капелюх. Однак, якщо ви подивитеся трохи глибше, ви помітите, що людина, яка здається пропорційно, має неправильний масштаб для фотографії — і насправді це третій собака.

Оптична ілюзія

Нагадаємо про осінній тест на ідеальний зір — лише 80% людей вдається знайти гарбузове лате за 30 секунд.