"Село привидів": названо найжахливіше місце у Великій Британії (фоторепортаж)

Село Плаклі в Кенті потрапило до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість привидів в одному населеному пункті.

Село Плаклі в графстві Кент є найвідомішим місцем у Великій Британії, де фіксується велика паранормальна активність. Напередодні Геловіна про привидів Плаклі розповіло видання Metro.

Село Плаклі, яке, за чутками, є "найбільш відвідуваним примарами" у Британії, розташоване менш ніж за дві години їзди від Лондона.

У вікні каплиці іноді бачать дивний, "танцюючий" Фото: Getty Images

Плаклі в Кенті посідає третє місце в європейському списку і перше місце у Великій Британії. Село, як кажуть, сповнене духів і привидів — настільки, що йому було присвоєно титул найнаселенішого привидами села в країні в Книзі рекордів Гіннеса.

Вид із вікна старої церкви між Плаклі та Літтл-Чарт у Кенті Фото: Getty Images Стара церква в селі Плаклі в Кенті. Фото: Getty Images

Ось кілька "моторошних історій" про село привидів:

У церкві Святого Миколая в Плаклі розташована каплиця Дерінг, де поховано багато місцевих жителів. Свідки стверджують, що періодично бачать дивне, "танцююче" світло у вікні каплиці, супроводжуване стукотом, який лунає із сімейного склепу. Стверджують, що в маєтку Грейстоунів мешкає привид ченця, який бродить серед дерев. Легенда свідчить, що він помер через розбите серце після трагічної смерті своєї коханої. Кажуть, що його примарну фігуру в коричневій мантії, що пливе за будинком, востаннє бачив 1989 року американський журналіст. У Плаклі також можна зустріти привид розбійника, якого було вбито біля старого дуба. Свідки стверджують, що привид знову і знову переживає свою смерть — його тіло падає під деревом, а груди пронизує великий меч. Ще одне моторошне місце в селі — "Кричущий ліс", який підступає впритул до будинків. Ліс відомий таємничими гучними, раптовими криками, яких бояться навіть птахи.

Ставок перед будинком Oast Houses у маленькому селі Плаклі в графстві Кент. Фото: Getty Images

На першому місці в європейському списку місць, відомих своїми примарами, розташоване село Бран у Румунії. Це трансільванське село послужило джерелом натхнення для створення історії про графа Дракулу, написаної Бремом Стокером.

Кажуть, що замок Бран є одним із найбільш відвідуваних привидами у світі та щороку приваблює безліч дослідників паранормальних явищ.

Друге місце в списку посідає Тріора в Італії, село, відоме судами над відьмами, що відбувалися в 1587-1589 роках.

За чутками, тут можна зустріти 12 привидів. Серед них привид розбійника, примарна карета з упряжкою коней, а також привид потопельниці.

Нагадаємо, будинки з привидами нарешті отримали наукове пояснення. Пояснення дослідників на перший погляд може здатися дивним, однак насправді це цілком розумно.

Раніше Фокус розповів історію моторошного замку, який змушує відвідувачів бігти. Тоні Фергюсон, який відвідав сотні "моторошних місць", заніс замок Гвріч до десятки найпримарніших будівель, у яких йому довелося побувати.