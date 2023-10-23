Розповів мамі їхню спільну таємницю: вагітна жінка образилася на чоловіка через його балакучість

Пара пережила нещодавній викидень, після чого жінці вдалося знову завагітніти і вона хотіла зберегти цю новину в таємниці. Але її чоловік відразу ж поділився радістю зі своєю сім'єю.

Повідомити родині та друзям, що ви чекаєте на дитину — це завжди хвилююче. Тому багато пар планують цілі заходи, щоб поділитися новиною з усіма разом. Але трапляються ситуації, коли один із партнерів ділиться радістю без відома другого. Про це повідомляє видання Мirror.

Саме в такій ситуації опинився один чоловік після того, як сказав мамі, що збирається стати батьком, не порадившись із вагітною дружиною. Схвильований майбутній батько поділився цією новиною після того, як раніше в них стався викидень.

Чоловік сказав, що він не відчуває, що зробив щось неправильне, оскільки це була їхня спільна новина, якою вони обидва могли поділитися. Як він пояснив: "Ми намагалися близько року після того, як у неї стався викидень. Ми обидва, вочевидь, дуже щасливі й раді стати батьками".

За словами чоловіка, його дружина сказала, що вона не готова до того, щоб люди знали, як закінчилася їхня остання вагітність. І вона боїться, що щось може знову піти не так.

"Я відчуваю, що було абсолютно розумно розповісти про це моїй мамі, оскільки вона мій найближчий родич, з яким я дуже близький. Я також точно знаю, що вона вже розповіла своїй сестрі", — сказав майбутній батько.

До того ж, чоловік додав, що його дружина не просила його мовчати про цю радість.

"Вона також ніколи не говорила мені, що хоче, щоб я тримав цю новину при собі. День потому вона все ще дуже злиться на мене, мовчить і уникає мене, ніби це я зробив щось погане. Я розумію, що це її тіло", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що американка прийняла перейми за апендицит. Кайла Ніколь Сімпсон дізналася, що переживала так звану "приховану" вагітність. Дівчина розповіла про це у своєму ролику в TikTok, який набрав понад 9 млн переглядів.