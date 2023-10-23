"Брали чотки — і по мордасах": у РПЦ розкрили спосіб боротьби з депресією (відео)

За словами митрополита Меркурія, одній людині достатньо сказати, що поки вона жива, все можна виправити, а іншій — порадити звернути увагу на близьких. Але є альтернативна методика.

Митрополит РПЦ Меркурій в одному з нещодавніх інтерв'ю російським журналістам дав поради щодо того, як боротися з депресією та зневірою тим, хто стикається зі складнощами у житті. Про це повідомляє російське медіа "Підйом".

Священнослужитель пояснив, що з однією людиною достатньо поговорити, пояснити, що поки вона жива, все можна виправити; іншим варто порадити звернути увагу на близьких і не думати лише про себе, а третіх — відправити рубати дрова замість того, щоб лежати на дивані.

Але, за словами духовної особи, є й альтернативний метод, що застосовувався за старих часів.

"Іноді старці боролися так: брали чотки — і по мордасах", — пояснив він, додавши, що все ж таки "якщо людині погано, з нею треба поговорити".

Заява викликала резонанс у російському інформаційному просторі. Тому прессекретар голови Ростовської єпархії Ігорю Петровському довелося прокоментувати ці слова.

Він пояснив, що з боку згаданого митрополита це було не більше ніж жартом, мовляв, настоятелі у храмах нікого не б'ють, а місцеві пабліки "нісенітницю висмоктали з пальця".

"Чого ви ведетеся на цю нісенітницю місцевих провінційних дурників? Ви могли собі уявити, що митрополит чотками по мордасах когось б'є і називає це духовним способом?" — сказав він.

Представник пресслужби представництва РПЦ пояснив, що подібне допускалося за часів Середньовіччя, але зараз це просто фігура мови.

"Він просто посміхається, ну перестаньте", — додав він.

Нагадаємо, що, за словами журналістів Юрія Гудименка, РПЦ не зникне, як роса на сонці, а голосування в парламенті не означає заборону проросійської церкви.

Раніше повідомлялося, що голова РПЦ патріарх Кирило заявив про участь Бога у створенні ядерної зброї.