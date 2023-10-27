Люди заздрять: жінка була здивована, виявивши приголомшливу знахідку під час ремонту будинку

Журналістка Аня Клементс знайшла щось цінне під майже зогнилим червоним килимом. Вона поділилася своєю дивовижною знахідкою в соцмережах, і відео швидко стало вірусним.

Жінка з Великої Британії була приголомшена, виявивши під час ремонту свого нового будинку знахідку вартістю 12 000 фунтів стерлінгів (530 504 гривень). Багато людей були в захваті від неї, до того ж багато хто з них писав, що навіть "заздрять". Про свою знахідку 22-річна Аня Клементс розповіла у своєму відео в TikTok.

Нечасто трапляється, що в старому житлі несподівано виявляється щось дороге, але саме це сталося з однією щасливою новоспеченою господинею, яка під час ремонту несподівано знайшла дещо цінне під майже зогнилим червоним килимом.

Жінка виявила під килимом підлогове покриття вартістю 12 000 фунтів стерлінгів (530 504 гривень). Після переїзду у свій новий дім 22-річна Аня Клементс і її партнер, 28-річний Калум Джонс із Кардіффа, почали робити ремонт у всьому помешканні, намагаючись водночас вкластися в суворий бюджет. Однак коли вона здирала старий червоний килим, їй "випав джекпот". Дівчина була здивована, виявивши розкішну дубову паркетну підлогу на всьому нижньому поверсі.

Анна поділилася своєю дивовижною знахідкою в TikTok зі своїми підписниками. Користувачам сподобалося, відео стало вірусним і набрало понад 128 000 переглядів.

"Я була в нестямі від щастя. Ми заощадили купу часу та грошей, відмовившись від нової підлоги, але ж ми все одно збиралися настелити саме таку", — поділилася вона.

Аня Клементс і Калум Джонс мріяли зробити саме таку підлогу Фото: колаж Фокус

Спочатку британка не була впевнена в істинній вартості покриття, але вирішила дізнатися думку інших людей і зателефонувала FaceTime своїм батькам, щоб підтвердити розкішну знахідку, зізнавшись, що втратила мову, оскільки не уявляла, що підлога може коштувати так дорого.

"Вона була красивою та схожою на те, що ми збиралися тут покласти, і ми закохалися в неї. Ми почали шліфувати її вручну та самі покривати лаком. Весь ремонт ми робимо самі. Ручне шліфування займає багато часу та сил, але ми прагнемо зробити самі якомога більше, щоб знизити вартість ремонту. Покриття підлоги вартістю 12 000 фунтів стерлінгів не коштувало нам ні копійки", — сказала вона.

Користувачі TikTok приєдналися до Ані, дивуючись її знахідці.

"Вам справді пощастило найбільше! Ця підлога буде неймовірною, коли ви її відреставруєте", — захопився один із глядачів.

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Також стало відомо, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базза Лайтера та стара конячка-гойдалка.