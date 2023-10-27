У Китаї мавпа викрала у батьків трирічну дівчинку і потягла її на скелю (фото)
У пошуках зниклої дитини поліціянти почали прочісувати густі довколишні ліси, довелося йти гірськими стежками.
У Китаї дика мавпа викрала трирічну дівчинку і затягла на височину в гірському лісі. Поліціянти завдяки камері спостереження знайшли тварину з малюком. Про це повідомляє The Sun.
Налякана дівчинка була зі своїми батьками, які працювали в полі в Люпаньшуї (Liupanshui) на південному заході Китаю, коли її дитину викрала дика макака.
Батьки поклали дівчинку в тіні дерев, але коли обернулися, її вже не було.
"Минула всього лише хвилина, я обернувся, а дитини вже не було. Ми всі дуже хвилювалися. Мама одразу ж заплакала, я втішав її й дзвонив у поліцію", — розповів батько дитини Лю.
Сім'я звернулася по допомогу в сусіднє село. Там переглянули записи з камер спостереження, на яких було видно, що дівчинку викрала дика макака.
У пошуках зниклої дитини поліціянти почали прочісувати густі довколишні ліси і йти гірськими стежками.
Рятувальна операція тривала понад дві години, зрештою дівчинку помітили в заростях біля обриву.
Повідомляється, що коли вони підійшли ближче, мавпа вже залишила дівчинку в кущах. У неї було кілька подряпин, одяг був брудним.
Була так налякана, що пропав дар мови, не могла видати й звуку.
Батько розповів, що запитав дочку, чи не потягла її мавпа, і дівчинка кивнула у відповідь. Він запитав, куди вона пішла, і вона вказала пальцем убік.
Парамедики, які прибули на місце, оглянули дитину і не виявили ушкоджень, крім дрібних подряпин. Потім передали дитину батькам.
Нагадаємо, що в Індіанаполісі (штат Індіана) поліціянти цілу добу ганялися за мавпою, яка напилася пива.
Також повідомлялося, що в Індії скорботна мавпа прийшла на похорон фермера, який ділився з нею їжею.