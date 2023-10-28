"Палець Божий": оскароносна актриса стверджує, що її торкнувся інопланетянин (відео)

Голді Гоун розповіла, що вона танцювала на вулиці, а потім вирішила подрімати в машині свого товариша. Однак Гоун не змогла заснути через "високочастотний звук", який видавали прибульці.

Багато людей бояться першого контакту з інопланетянином, якщо таке все ж може статися. Однак акторка та лауреатка премії "Оскар" Голді Гоун має зовсім іншу думку. Знаменитість стверджує, що дотик прибульця схожий на "палець Божий". Про це пише Huffpost.

Нещодавно Гоун розповіла про зустріч з інопланетянами в програмі "Час ходити" на Apple Fitness+. За її словами, це сталося, коли їй було близько 20 років, десь у каліфорнійській пустелі, у той час, коли було "багато спостережень НЛО".

Оскароносна актриса розповіла, що вона танцювала на вулиці, а потім вирішила подрімати в машині свого товариша. Однак Гоун не змогла заснути через "високочастотний звук" у вухах.

"Це була висока, висока частота. Я виглянула у вікно і побачила дві або три голови трикутної форми", — пояснила вона.

За словами знаменитості, інопланетяни, з якими вона зустрілася, були сріблястого кольору, мали проріз для рота, крихітний маленький ніс і не мали вух.

Інопланетяни, з якими зустрілася жінка, були сріблястого кольору Фото: Newshub

Через роки Голді познайомилася з астрофізиком з Університету Шампейна (штат Іллінойс), який вивчав зустрічі з інопланетянами та викликав у неї детальніші спогади про цей досвід.

"Це було схоже на регресивну терапію або щось у цьому роді. Я, ніби, була майже в трансі. І раптом я дещо згадала. Вони доторкнулися до мого обличчя. Цей дотик був схожий на палець Бога і був найдоброзичливішим, люблячим почуттям. Це було потужно. Він був наповнений світлом", — сказала Гоун.

За словами актриси, істоти вказували на неї в машині, ніби вона була предметом.

"Я не могла поворухнутися. Я була паралізована... Я не знала, реально це чи ні", — сказала вона.

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