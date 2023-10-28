Поліцейський собака винюхав кокаїн, який заховали у шкарпетці (фото, відео)

Собака, якого вважають високоповажним офіцером поліції, в нагороду отримав смачну курячу лапку.

Поліцейський собака Сокс винюхав схованку кокаїну наркоторговця, заховану в шкарпетці. Бодікамера правоохоронця зафіксувала момент на відео.

Чоловіка переслідували на вулиці, коли отримали повідомлення від представника громадськості щодо наявності у нього наркотиків. Згодом його вдалося затримати.

Перш ніж заарештувати наркоторговця розшуковому собаці наказали обшукати його сріблясту Renault Laguna. На відео можна побачити, як пес неодноразово нюхає кермо після арешту підозрюваного.

Зусилля тварини не були марними, адже згодом було знайдені 15 пакетів з наркотичними речовинами. Вони були заховані у шкарпетці.

"Почекай, розумний хлопчику! Кожен раз, друже. Ти розумник", – вигукнув поліцейський до собаки.

Собаку Сокса вважають високоповажним офіцером поліції Нортантс. Керівники часто хвалять його у соціальних мережах за результат важкої роботи. В нагороду він отримав смачну курячу лапку.

Фото: скрін відео

Слідчий Роберт Бут з поліції Нортгемптонширу розповів, що цей випадок демонструє зусилля злочинців для уникнення затримання та виявлення наркотиків. З його слів офіцери, рішуче використовують усі інструменти в арсеналі, включно з використанням спеціалізованих поліцейських собак, щоб бути на крок попереду торговців наркотиками аби притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що вівчарка вирішила врятувати овець від повені під час шторму "Бабет". Фермер Ллір Дервідд помітив, що тварини опинилися в пастці. Знаючи, що його собака добре плаває, він дав їй команду нагнати овець, і вона кинулася у воду. Ролик швидко став популярним у соцмережах.