"Було небезпечно": вівчарка вирішила врятувати овець від повені під час шторму "Бабет" (відео)

Фермер Ллір Дервідд помітив, що тварини опинилися в пастці. Знаючи, що його собака добре плаває, він дав їй команду нагнати овець, і вона кинулася у воду. Ролик швидко став популярним у соцмережах.

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У Великій Британії смілива вівчарка на прізвисько Петсі наважилася на порятунок трьох овець під час шторму "Бабет". Фермер Ллір Дервідд був здивований геройством своєї домашньої тварини. Про це пише Metro.

Собака врятував трьох овець, відрізаних паводковими водами.

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44-річний фермер Ллір Дервідд вирушив перевірити своїх овець у Флінтширі, недалеко від Рутина (Уельс), коли помітив, що троє з них опинилися в пастці. Знаючи, що його вівчарка Петсі добре плаває, він дав їй команду нагнати тварин, і вона кинулася у воду, а потім спрямувала овець у безпечне місце.

"Тоді ми побачили трьох овець, які застрягли на цій невеликій ділянці поля. Суші ставало все менше і менше, і ми подумали, що краще переконатися, що вони в безпеці. Я подумав: "Подивлюся, чи піде собака". Я дав йому команду, і він поплив. Це було небезпечно, бо я не знав, наскільки глибоко. Але вона сильна і змогла переплисти. Це врятувало мене від намокання і небезпечної ситуації, а також врятувало овець, тож усе було ідеально", — розповів фермер.

Ролик швидко став популярним у соцмережах Фото: скриншот/YouTube

У ролику, який швидко став популярним у соцмережах, чути, як Дервідд кричить "хороша дівчинка, хороша дівчинка", вихваляючи свою собаку, яка проскочила через зливові потоки й врятувала тварин. Користувачі X (колишній Twitter) запропонували "нагородити" собаку стейком за її проблеми, але її власник сказав, що порятунок овець — це всього лише частина роботи вівчарки.

Як винагороду собака отримав погладжування по голові та додаткове печиво, а після сміливого порятунку їй також сказали, що вона "хороша дівчинка".

Видання зазначає, що внаслідок шторму "Бабет" у Великій Британії загинуло троє людей, літак авіакомпанії Tui виїхав за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Лідс Бредфорд, а також перекрили кілька великих ділянок доріг і залізничних маршрутів.

Раніше Фокус повідомляв, що мавпа тричі сама зверталася до лікарні, де їй надавали допомогу. Імовірно тварина отримала рани від сидіння на лініях електропередач. Лікарі прийняли мавпу і перев'язали її рани бинтами.

Також стало відомо, що в США зниклий собака возз'єднався з сім'єю через 12 років. 15-річний пес на прізвисько Міньйон зник ще 2011 року після того, як ремонтник залишив відкритими задні ворота двору. Сім'я була рада знову побачити свого домашнього улюбленця.