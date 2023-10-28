Зберіг історію: чоловік перетворив покинутий ядерний бункер на унікальне житло (відео)

Дін Андерсон купив сховище часів холодної війни та знайшов у ньому 20 000 кг продуктів, що залишилися від попередніх орендарів, які готувалися до виживання під землею протягом кількох років.

У США чоловік, який купив занедбаний ядерний бункер 1980-х років, щоб перетворити його на унікальний будинок, був вражений тим, що виявив. Про цю дивовижну історію розповідає документаліста Кірстен Дірксен у своєму новому ролику на YouTube.

Закохавшись у Парадайз-Веллі, штат Монтана, під час риболовлі, Дін Андерсон відчайдушно хотів купити нерухомість у цьому районі й не прогадав, купивши ядерний бункер.

Американець уже зневірився купити будинок у цьому районі, як раптом натрапив на виставлений на продаж притулок. Його нове житло було одним із приблизно 50, побудованих у цьому районі за часів холодної війни для підготовки до ядерного удару.

Дін Андерсон розповів про своє бачення, проєкт і місію з перетворення бетонного укриття площею 5 тисяч квадратних футів (трохи більше ніж 464 квадратні метри) на придатне для життя приміщення. Однак він не очікував, що знайде 20 000 кг продуктів, що залишилися від попередніх орендарів, які готувалися до виживання під землею протягом декількох років. Серед них були пляшки з оливковою олією, кунжутна олія, консервовані боби й порошок арахісової олії, багато з яких зберігалися в запечатаних контейнерах.

Чоловік знайшов 20 000 кг продуктів, що залишилися від попередніх орендарів Фото: Kirsten Dirksen/YouTube

За словами нового власника, він хотів перетворити ділянку на щось цікаве, використовуючи при цьому деякі елементи бункера, які в іншому разі були б просто поховані. Щоб допомогти реалізувати задумане, Дін вирішив зібрати команду з колишніх ув'язнених. У молодості він сам був не в ладах із законом і тепер хотів би допомогти іншим, як колись допомогли йому.

"Давним-давно я опинився в безвихідному становищі, і моє майбутнє виглядало похмурим. Один літній чоловік взяв мене під своє крило і сказав, що дасть мені набір інструментів. Він показав мені шлях, яким я зміг виправити своє життя", — розповів він.

Переробляти бункер Діну допомагала команда колишніх ув'язнених Фото: Kirsten Dirksen/YouTube

Через багаторічне запустіння бункер Діна потребував значних робіт з приведення його в придатний для життя стан. Разом зі своєю командою Дін зайнявся переобладнанням бункера на кілька житлових приміщень. Одна тільки дезактиваційна камера тепер являє собою квартиру з двома спальнями. Він також створив величезний загальний житловий простір на верхньому поверсі, прорізавши отвори в бічних стінах, щоб відкрити вид на гори.

Дін також перетворив одне з приміщень бункера на їдальню і кухню відкритого планування, хоча через вигнуті стелі йому довелося встановити горизонтальні морозильні та холодильні камери.

Підземний притулок було побудовано для розміщення 240 осіб Фото: Kirsten Dirksen/YouTube

Через відсутність вікон в основному житловому приміщенні чоловік встановив на стелі яскраві білі лампи "з невеликим блакитним відтінком" і додав блакитну фарбу. Колишній медичний пункт перетворився на спальню, у старій коморі з'явилася душова, а в новій прибудові — офіс.

Підземний притулок було побудовано для розміщення 240 осіб, тож місця там вдосталь, хоча Дін і зауважив, що умови були б доволі тісними.

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