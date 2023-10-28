Заборгувала тисячу доларів: невістка виселяє свекруху за несплату орендної плати

Свекруха відмовлялась платити оренду і пропонувала замість цього прибирати помешкання, розповіла невістка. Невістка не погодилася, бо їй потрібно платити іпотеку.

Свекруха оселилась у помешканні сім'ї сина, але не дійшла згоди з невісткою. Невістка очікувала, що матір чоловіка платитиме орендну плату. Однак жінка затримувала оплату і в підсумку заборгувала тисячу доларів. Про деталі ситуації написала власниця житла у мережі Reddit.

Жінка під ніком hippiechiq коротко поділилась своєю історією. З її слів, вони з чоловіком придбали помешкання в іпотеку, при чому купівля відбулась саме на її ім'я. Матір чоловіка спершу жила окремо, але потім переселилась до них. При цьому її син запевняв, що з нею ніколи не буде проблем, а він "мріяв жити з нею в одному домі". Врешті дійшли згоди, що матір платитиме орендну плату, підписали відповідну угоду і вона переїхала.

Перші кілька місяців свекруха платила, але нерівномірно. Наприклад, могла внести одночасно велику суму за кілька місяців наперед. А потім — затримувала виплати або платила замало. Власниця помешкання погоджувалась зачекати. Однак згодом побачила, що коштів так і не буде. Тим часом борг виріс до тисячі доларів, вказала вона у своєму дописі.

Пізніше з'ясувалось, що свекруха була безробітною, проживаючи з сім'єю сина, хоч говорила протилежне. Крім того, у певний момент заявила, що хотіла б платити іншим способом — наприклад, прибираючи квартиру. Однак невістці цей варіант не підійшов — вона склала "Лист про виконання вимог" і запропонувала чоловіку його передати.

Чоловік не передав матері документ, згідно з яким вона мала б заплатити оренду. Також він не погоджується просити її звільнити кімнату. З іншого боку, він навіть не хоче здавати кімнату комусь іншому: йому зручно, "тому що хоче свого приватного життя та прогулянки навколо голим і мати весь простір для себе".

Між тим жінка ледь виплатила гроші за навчання, зараз працює на іпотеку і хотіла б дещо полегшити фінансовий тягар. Тому вона звернулась до інших людей за порадою. В мережі вона почула різні думки: радили поговорити з чоловіком, самостійно вручити вимогу про виплату коштів або ж примусово виселити з орендованої кімнати.

Нагадуємо, раніше у мережі публікували історії про суперечки свекрух з дружиною сина. У одному випадку свекруха вимагала сплатити третину коштів за подаровану кавоварку. У іншому — вимагала гроші за прибирання квартири під час пологів невістки.