Афери з посилками: у Британії викрили нову шахрайську схему з переодяганням

Шахраї, володіючи банківськими реквізитами однієї людини, замовляли посилку на адресу іншої. Потім, переодягнувшись співробітниками служби доставки, вони намагалися перехопити її, сподіваючись, що господар будинку не відмовиться віддати її, оскільки він посилку не замовляв.

Британці стають жертвами нової зухвалої афери, коли шахраї, переодягнувшись у форму працівників служби доставки Dynamic Parcel Distribution (DPD), привозять своїм "клієнтам" таємничі посилки, щоб роздобути їхній вміст. Про нову шахрайську схему розповіли в Daily Mail.

Про нових аферистів стало відомо після публікації в TikTok відео, де блогер розповів про нову шахрайську схему. Як стало зрозуміло з коментарів до відео, таку схему аферисти проробляли неодноразово.

Шахраї, використовуючи банківські реквізити однієї людини, замовляють товари на адресу іншої особи, яка нічого не підозрює. Після доставки товару шахраї, одягнені в одяг із логотипом DPD, намагаються перехопити посилку, сподіваючись, що господар будинку не відмовиться віддати її, оскільки він сам не робив замовлення.

У разі повідомлення про шахрайство передбачається, що посилку повернуть не злочинцям, а безневинному одержувачу, оскільки її було замовлено на його ім'я та на його адресу.

Таку практику описав один із користувачів соцмережі під відео.

"Днями я розмовляла по телефону зі своєю найкращою подругою, і тут пролунав дзвінок у двері, тому їй довелося піти й узяти посилку. Це була посилка для її батька, на ній було написано його ім'я, і нічого підозрілого в цьому не було", — пише користувач.

За її словами, за кілька хвилин по тому у двері знову подзвонили, і інший "водій DPD" розповів їй, що посилка була доставлена помилково і її потрібно повернути компанії Sky. Але господиня відмовилася, оскільки на посилці була вказана її адреса, і сказала, що сім'я сама зв'яжеться з компанією Sky, щоб розібратися з цим, після чого "водій DPD" швидко поїхав. Як виявилося, в посилці був iPhone 14 із сім-картою Sky, яку, як пізніше підтвердив її батько, він не замовляв.

"Очевидно, хтось уклав контракт або вніс передоплату за телефон і доставив його за своєю адресою. Батько пізніше передзвонив у Sky і сказав, що хтось явно використовував його персональні дані. Але там відповіли, що на цю адресу замовили два телефони, один із яких був доставлений раніше, але посилку перехопили на під'їзді", — розповідає користувач.

Деякі глядачі були спантеличені цією аферою, тому TikToker пояснив у коментарях, що кожного разу, коли шахраї це роблять, вони, вочевидь, використовують банківські реквізити, вкрадені в однієї людини, та ім'я/адресу іншої людини.

Потім, використовуючи вкрадені банківські реквізити, вони обманним шляхом замовляють телефони або будь-що ще на адресу іншої людини та перехоплюють доставку до того, як її буде вручено кінцевому клієнту. Після цього в них з'являється новий телефон, і якщо про шахрайство з банківськими реквізитами буде повідомлено, то вони вийдуть на адресу людини, ім'я якої вказано в доставці.

"Відстежується, що телефон дістався вам, а не їм, оскільки вони замовили його на ваше ім'я на вашу адресу, і тому шахраї йдуть із кінцями", — пояснив один із користувачів.

Автори публікації додали, що приблизно чотири з п'яти випадків шахрайства, що починається з текстового повідомлення, пов'язані з аферистами, які імітують компанії Royal Mail, DPD і Hermes, що займаються доставкою посилок.

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