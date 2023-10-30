Почуваються покинутими: будинки жителів морського курорту продовжують зносити один за одним

Споруда була останньою на вразливій ділянці узбережжя, де на початку цього року внаслідок ерозії довелося знести п'ять житлових будівель.

У Великій Британії будинок жінки, розташований на краю великої піщаної дюни, було знесено через небезпеку його падіння в море. Про це пише BBC News.

У суботу вранці в село Гемсбі (графство Норфолк) прибула бригада зі знесення будинків від імені ради Great Yarmouth Borough Council (GYBC). Цей будинок був останнім на вразливій ділянці узбережжя, де на початку цього року внаслідок ерозії довелося знести п'ять будинків.

З початку жовтня щонайменше 1,8 метра дюни Гемсбі було втрачено з боку моря. Експерти думають, що є побоювання, що шторми в зимові місяці можуть спричинити подальшу ерозію берегової лінії.

На початку тижня представник GYBC повідомив, що веде переговори з господинею будинку про можливе знесення і надає їй усю необхідну підтримку в цей важкий час. З жінкою, яка "вбита горем" через втрату свого житла, поговорив Деніел Херд, старший помічник капітана рятувальної служби Гемсбі.

"Це дуже сумно для неї й дуже сумно для нашої команди, яка перебуває тут і спостерігає за тим, що відбувається. Це неприємно для всіх", — сказав він.

Мешканці повідомили журналістам, що почуваються покинутими Фото: The Sun

Нещодавно жителям Гемсбі повідомили, що село більше не претендує на "достатнє державне фінансування", яке дало б змогу реалізувати запропоновану схему зміцнення берегової лінії. Вважається, що початкова сума в 15 млн фунтів стерлінгів, необхідна для реалізації проєкту, на який було вже отримано дозвіл на будівництво, зросла до 20 млн фунтів стерлінгів у зв'язку з інфляцією.

У заяві депутата-консерватора сера Брендона Льюїса, а також представників місцевої влади попереджають, що Гемсбі неминуче втратить ще більше нерухомості, включно з приватною дорогою, що веде до пляжу. Жителі повідомили журналістам, що почуваються покинутими.

У березні близько 2 000 тонн граніту було покладено вздовж метрової ділянки скелі як екстрений захід щодо захисту території, що обійшлося в 735 000 фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус повідомляв, що покинутий готель вартістю 1,6 млрд фунтів ніколи не приймав людей. Багатьох людей вражає висота 330-метрової будівлі, але у неї є істотний недолік. У ньому ще ніхто не зупинявся. Якби готель було відкрито 1989 року, як планувалося, він став би найвищим у світі.

Також стало відомо, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.