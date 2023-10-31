Це не привид: британців на Геловін попередили про небезпеку зеленого слизу біля розеток

За словами британського експерта Річарда Гарві, з фільмів жахів глядачам знайомі мерехтливе світло, іскри, зелений слиз навколо електричних розеток та інші "прояви" привидів. Але реальність ще страшніша.

Коли на Геловін розетки світяться і спалахують мерехтливим світлом, або ж навколо них видно потоки зеленого слизу, скоріш за все, проблеми ще більшого порядку, ніж поява в домі привидів. Про це пише The Mirror з посиланням на слова фахівців, які дали поради громадянам Великої Британії.

Організація Electrical Safety First проаналізувала світові пошукові тренди, з'ясувалося, що за останній місяць кількість запитів "чи є в моєму домі привиди?" збільшилася більш ніж удвічі (113%).

Небезпека існує для всіх домовласників, але великі складнощі чекають на орендодавців. Якщо на британських островах здати небезпечну нерухомість, за це можуть накласти штраф до 30 000 фунтів стерлінгів (34 000 євро).

"Ми всі знайомі зі сценами з фільмів жахів, де постійно мерехтить світло. Але реальність набагато страшніша за будь-яких привидів. Постійні іскри або лампочки, що перегорають, найімовірніше, спричинені слабкою проводкою в домі, а не чимось надприродним", — сказав Річард Гарві, інженер із техніки безпеки електроприладів у компанії Electrical Safety First.

Проводка, що загорілася

Що ж до зеленого слизу, з яким більшість енергоспоживачів знайомі тільки за "Мисливцями за привидами", Гарві пояснив, що зелена слизоподібна субстанція, що сочиться з розеток, "скоріше пов'язана зі зносом проводки, аніж із вторгненням якихось мутантів".

Окис небажано позначається на захисних компонентах усередині розеток — звідси ризик удару електричним струмом або пожежі.

"Найчастіше це трапляється з проводкою, що випускалася до 1960 року. Усе через хімічну реакцію між пластиком і міддю", — пояснив він.

Загалом наслідки несправностей електрообладнання можуть налякати ще більше, ніж житло, в якому, імовірно, присутні паранормальні явища.

"Набагато ефективніший спосіб боротьби з цими примарними символами — викликати не мисливців на привидів, а компетентного електрика, який би допоміг позбавити будинок від потенційно небезпечних електричних несправностей", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що експерт розповів, чому не варто викидати гарбузи після Геловіну, які утилізують тоннами.

Також повідомлялося, що в серпні Кім Чен Ин інспектував фабрику з виробництва ракет у костюмі з "Мисливців за привидами".