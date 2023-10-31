"Люди тікали від мене": чоловік, який народився без щелепи, зміг знайти своє кохання (відео)

Чоловік народився без можливості говорити і їсти, він може спілкуватися тільки за допомогою мови жестів або застосунка на телефоні, що переводить текст у голос. Крім видимої деформації, у нього є проблеми зі слухом і нюхом.

Чоловік зі США, який народився без нижньої половини обличчя через рідкісне захворювання, познайомився з жінкою на роботі й одружився за рік. Однак, за його словами, люди звинувачують їх у фіктивному шлюбі заради уваги. Про це пара розповіла в межах шоу Love Don't Judge.

Чоловік, яка народився без щелепи, каже, що люди з жахом тікали від нього, але любов допомогла йому вистояти.

Джозеф Вільямс, який працює зварювальником, народився з отофаціальним синдромом. Це рідкісне вроджене захворювання, спричинене мутованим геном. Чоловік народився без можливості говорити і їсти, він може спілкуватися тільки за допомогою мови жестів або застосунка на телефоні, що перекладає текст у голос. Крім видимої деформації, у Джозефа є проблеми зі слухом і нюхом.

"Я отримую найрізноманітніші реакції. Часто люди тікали від мене, тому що їм страшно, вони кричать або плачуть. Я розумію, що я не такий, як усі, і що деякі люди вважатимуть мене потворним і не приймуть мене, але я все ж таки людина, у якої є серце, почуття й мозок. До мене слід ставитися з повагою, як і до будь-якої іншої людини", — розповів він під час подкасту.

Джозеф і не сподівався знайти кохання, поки не зустрів Ваню Фото: instagram.com/treasure_83_

Джозеф і не сподівався знайти кохання, поки не зустрів Ваню. Вона не могла повірити в те, що бачить, коли вперше побачила його на роботі.

"Я побачила, як він увійшов у будівлю. Це був ранній ранок... Я подумала: "Невже я це бачу?" Я не хотіла з ним розмовляти. Мені було цікаво, але я не хотіла бути грубою та питати, що з ним сталося", — згадує жінка.

Між колегами швидко зав'язався роман.

"Я зрозумів, що відчуваю до неї почуття, на другий день. Вона прийшла на роботу, і коли вона повернула за ріг і побачила мене, на її обличчі з'явилася посмішка, і я подумав: "Це найкрасивіша посмішка, яку я коли-небудь бачив". Потім, коли я проходив повз її робоче місце, вона написала мені привіт", — згадує Джозеф.

Жінку часто звинувачували в тому, що вона зраджує свого чоловіка Фото: instagram.com/treasure_83_

Через рік пара одружилася. Джозеф навчив Ваню мови жестів, щоб їм було легше спілкуватися, а вона навчилася готувати їжу, яку він може споживати через трубку, адже він не може жувати й ковтати, він ніколи не пробував нормальну їжу.

Люди жорстоко звинувачували їх у фіктивному шлюбі заради уваги через його статки, бо вони не можуть цілуватися, як звичайна пара. Жінку часто звинувачували в тому, що вона йому зраджує.

"Ми одружилися 26 червня 2020 року. Ми нікому не сказали, ми просто втекли. Ми пішли в будівлю суду в Індіані та просто підписували папери — ми не збиралися одружуватися там і тоді, але жінка в будівлі суду сказала: "Гей, друзі, ви хочете одружитися сьогодні?". І я відповіла "так". У мене навіть не було потрібного одягу на такий випадок, нашої сім'ї там не було... просто це було якось неправильно, але водночас правильно", — розповіла Ваня.

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