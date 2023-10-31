Ходили їхні предки: зруйнований владою "міст фей" двічі "повертався" таємничим чином

"Міст фей" був таємничим чином відновлений після того, як його зніс Національний фонд. За словами місцевих жителів, чарівним істотам двічі вдалося таємничим чином спорудити перехід через водойму.

У Великій Британії благодійна організація прибрала міст у Норфолку з міркувань безпеки, але місцеві жителі стверджують, що він є частиною їхньої спадщини та родового права. Про це пише The Telegraph.

"Міст фей" був таємничим чином відновлений після того, як його зніс Національний фонд унаслідок суперечки з жителями села.

Минулого року з міркувань безпеки благодійна організація демонтувала міст, що забезпечував прохід через болота Стіффкі в Норфолку, але місцеві жителі почали кампанію за збереження переправи, і на початку цього року на її місці було встановлено нову саморобну конструкцію.

Національний фонд зруйнував тимчасову переправу в Стіффкі, але на її місці, всупереч планам благодійної організації, за одну ніч був таємничим чином побудований ще один новий міст.

Місцеві жителі, які вступили в суперечку з організацією, що займається збереженням спадщини, стверджують, що феї були відповідальні за будівництво нової дерев'яної доріжки.

Ян Кертіс, засновник кампанії з відновлення моста, заявив газеті Telegraph, що Національний фонд не повинен перешкоджати жителям села Стіффкі користуватися тропою, якою завжди ходили їхні предки.

"Це частина їхньої спадщини, їхнє родове право на дорогу. Люди користувалися нею протягом довгого часу. Вони виходили сюди з різних причин протягом багатьох років. Спочатку це був, імовірно, перегін овець, потім його використовували такі люди, як ловці півнів і копачі черв'яків для лову риби. Тепер сюди приходять любителі спостерігати за птахами, гуляти, відпочивати", — сказав він.

Переправа була частиною спадщини жителів британського села Фото: The Telegraph

У лютому 2022 року Національний фонд демонтував дерев'яний міст, по якому жителі села могли перетинати болото і виходити на пляж, пославшись на міркування безпеки, що спонукало жителів села Стіффкі почати кампанію за будівництво нового моста. У серпні 2023 року за одну ніч було зведено саморобну конструкцію, причому місцеві жителі стверджували, що її спорудили феї.

Влада знесла і цю споруду, але чарівні істоти згодом збудували інший міст, який тепер стоїть всупереч думці благодійної організації.

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