Прийняли за терориста: у Португалії заарештували російськомовного через мовну помилку (відео)

В одному з ресторанів Лісабона 36-річний турист намагався замовити фруктовий сік, проте виникли труднощі з перекладом, і офіціанту довелося викликати поліцію.

У Португалії затримали російськомовного туриста, який зробив мовну помилку. У ресторані його прийняли за терориста. Про це повідомляє The Telegraph 31 жовтня.

Йдеться про 36-річного чоловіка з Азербайджану. В одному із закладів Лісабона він вирішив замовити гранатовий сік, після чого опинився в наручниках, адже офіціант його неправильно зрозумів.

Річ у тім, що турист скористався перекладачем на своєму телефоні, щоб перекласти слово "гранат" і замовити фруктовий сік. Він одразу ж показав повідомлення португальською співробітникам ресторану, але виявилося, що в тексті було слово "граната".

Португальською слово "гранат" звучить як "romã", а "граната" — "granada". Російською ці слова практично ідентичні, тому застосунок упустив цей момент, що призвело до мовного конфузу.

Офіціант сприйняв написану пропозицію як погрозу, тому, побоюючись за життя інших клієнтів і громадян, які проходили повз, було ухвалено рішення викликати поліцію.

Коли правоохоронці прибули на місце, то турист з Азербайджану збирався залишати заклад. На опублікованому в мережі відео можна побачити, що йому наказали лягти на землю, одягли кайданки, після чого відвезли до поліцейської дільниці для допиту.

При собі в нього не було жодної зброї, але в готельному номері чоловіка все ж провели обшук. Також поліція Лісабона переглянула бази даних і звернулася до джерел з антитерористичного координаційного підрозділу Португалії, але на туриста нічого не знайшли. Тільки після цього його відпустили.

До слова, напередодні через напад ХАМАС на Ізраїль португальські органи безпеки підвищили офіційний рівень терористичної загрози в країні з помірного до значного, що є третім за величиною рівнем.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що в Грузії чоловік зіпсував виступ вуличному музиканту, адже той виконував пісні російською мовою. Місцевий мешканець підійшов до мікрофона і промовив фразу: ""Російський військовий корабель іди на...".