Місце для молитов: жінка купила церкву 1842 року і переробила її на будинок мрії (відео)

Дівчина не зачепила високі вітражні вікна, які залишилися свідченням часу, коли ця будівля залишалася місцем для молитов. Вхідні двері теж залишилися яскравим нагадуванням про "минуле життя" цього приміщення.

Саманта Штольц розшукала старовинну церкву, що була виставлена на продаж, і купила її. Згодом жінка перетворила покинуту будівлю на будинок своєї мрії. Про це вона розповіла у своєму відео в TikTok.

Жінка могла зробити своє нове житло затишнішим, але вирішила зберегти його первозданну оригінальність.

Будинок, який раніше був історичною будівлею з двома поверхами, був спритно перероблений для зручностей мешканців. Саманта показала своїм глядачам житло з сучасними оновленнями.

"Коли ти береш церкву 1842 року і перетворюєш її на своє житло", — підписала вона свій ролик у TikTok.

Жінка не зачепила високі вітражні вікна, які залишилися свідченням часу, коли ця будівля залишалася місцем для молитов. Вхідні двері теж залишилися яскравим нагадуванням про "минуле життя" цього приміщення.

Саманта показала своїм глядачам житло із сучасними оновленнями Фото: колаж Фокус

Новий інтер'єр містив в собі відкриту кухню з острівком посередині та сучасну побутову техніку з нержавіючої сталі. Сходи вели в її спальню, а серед зручностей можна виділити вітальню з телевізором і м'яким оксамитовим синім диваном.

Гвинтові сходи вели вгору, відкриваючи з балкона панорамний вид на її перетворений будинок, який тепер більше нагадував пентхаус, ніж старовинну церкву.

Екскурсія змінами в будинку викликала захват у багатьох глядачів. Деякі з них говорили, що в приміщенні можуть бути привиди, а інші просили розповісти історію покупки повністю.

"Чи можете ви більш детально розповісти про процес купівлі старої церкви? Хотілося б отримати від вас поради як ви планували змінити приміщення з таким великим розміром", — написала одна з глядачів.

Раніше Фокус повідомляв, що покинутий готель вартістю 1,6 млрд фунтів ніколи не приймав людей. Багатьох людей вражає висота 330-метрової будівлі, але у неї є істотний недолік. У ньому ще ніхто не зупинявся. Якби готель було відкрито 1989 року, як планувалося, він став би найвищим у світі.

Також стало відомо, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.