Використовували сокири: у Британії "злі" діти розгромили будинок вартістю 1,2 млн фунтів (фото)

Джоанна Піттард та її чоловік Метт планували зробити цей будинок своїм сімейним вогнищем. Однак протягом місяця "злі" діти знущалися з житла з шістьма спальнями, пошкодивши ковану люстру, перевернувши антикварні меблі та навіть знищивши весільну сукню господині.

У Великій Британії будинок вартістю 1,2 млн фунтів стерлінгів пограбували "злі" діти у віці 11 років, які завдали збитків на суму понад 200 тисяч фунтів стерлінгів, використовуючи сокири та бензопили. Про це пише Metro.

Власники житла заявили суду, що почуваються пригніченими після того, як будівля II класу в Шанкліні, острів Вайт, стала схожою на зону бойових дій.

Джоанна Піттард, її чоловік Метт і дві їхні доньки планували зробити цей будинок своїм родинним вогнищем, доки його не розгромили молоді люди. Протягом місяця "злі" підлітки знущалися з житла з шістьма спальнями, пошкодивши ковану люстру, перевернувши антикварні меблі та навіть знищивши весільну сукню господині.

Семеро підозрюваних, вік яких наразі становить від 13 до 16 років і яких не можуть назвати через юридичні причини, визнали себе винними в заподіюванні шкоди майну в магістратському суді острова Вайт, де їх оштрафували на 1500 фунтів стерлінгів кожного.

"Джоанна і Метт Піттард перебували за цією адресою під час Великодня у квітні 2022 року. Вони провели там тиждень і залишили будинок чистим і акуратним, у дуже і дуже хорошому стані. Подружжя залишило будинок приблизно на місяць, але 3 червня садівник повідомив їм, що, можливо, їхнє житло постраждало. Повернувшись наступного дня, вони почули звуки стуку, після чого стало зрозуміло, що всередині щось відбувається. Молоді люди встигли покинути будинок. Зрештою підлітків упізнали, але розслідування тривало деякий час", — заявила прокурор Енн Смаут.

7 злочинців проникли на територію будинку Фото: Daily Mail

Суд зазначив, що було повністю розбито прикрашене вітражне вікно, 22 інших вікна, двері зимового саду з подвійним склінням і безліч інших дверей ручної роботи з твердих порід дерева, деяким з яких було понад 100 років. Усередині будинку було завдано значної шкоди, зокрема, було перекинуто і повністю розбито дідусів годинник, а також ковану люстру. Усі предмети меблів було розбито або пошкоджено, всюди було розбризкано олією і томатним кетчупом, фарбою і відбілювачем.

Картини, що висіли на стінах, були розбиті й залишені на підлозі, а на підвіконнях з червоного дерева були вирізані послання. Поруччя зруйновані. У ванній кімнаті були зірвані крани, і вода хльостала звідусіль. Подружжя виявило розкидане всюди скло і графіті на стінах.

Замки було зірвано Фото: Daily Mail

Енн Смаут повідомила суду, що на сьогодні на ремонт було витрачено понад 35 000 фунтів стерлінгів, але він все ще абсолютно не закінчений. Суд дізнався, що необхідно замінити килимові покриття, провести великий обсяг електромонтажних робіт і усунути пошкодження від води, які виявилися набагато серйознішими, ніж передбачалося спочатку.

За словами агента з нерухомості, збиток, завданий будинку, серйозно знизив його ринкову вартість на суму від 250 000 до 300 000 фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус повідомляв, що покинутий готель вартістю 1,6 млрд фунтів ніколи не приймав людей. Багатьох людей вражає висота 330-метрової будівлі, але у неї є істотний недолік. У ньому ще ніхто не зупинявся. Якби готель було відкрито 1989 року, як планувалося, він став би найвищим у світі.

Також стало відомо, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.