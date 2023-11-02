На Геловін мати виявила в сумці для цукерок сина жахливу знахідку (фото)

За словами мешканки Австралії, вона була приголомшена, коли син запитав, чи варто вважати жартом те, що хтось поклав до сумок із цукерками пакетики зі щурячою отрутою Ratsak, смертельно небезпечною для людини.

Мешканка Австралії була розлючена після того, як виявила щурячу отруту в мішечку з цукерками, який її син приніс після святкування Геловіна. Про це повідомляє Illawarra Mercury.

Пенні Сміт з округу Іллаварра (штат Новий Південний Уельс) розповіла, що її 12-річний син Тайрел разом із товаришем повернулися зі святкового заходу 31 жовтня, а в сумках опинилися пакетики зі щурячою отрутою Ratsak, яка також смертельна для людини.

За словами жінки, вона була приголомшена, коли син запитав, чи вважає вона смішним, що хтось дав їм щурячу отруту.

Побачивши отруту, жінка схопила обидва мішечки з цукерками, все ретельно перевірила, а потім викинула в сміттєвий ящик.

Пакетиків з отрутою було два, причому один був відкритий, а приманка для щурів була відсутня.

Мішок із солодощами, зібраними під час Геловіну

Іншим батькам, особливо зі свого району, вона порадила уважно перевіряти дитячі пакети з цукерками на Геловін.

"Будь ласка, будьте пильними. Уявіть, якби дитина поклала це собі до рота", — попередила жінка.

Сміт сказала, що була роздратована тим, що під час свята, влаштованого в місті Віндан, де були сотні дітей і батьків, хтось вирішив заподіяти їм шкоду.

Засіб від щурів Ratsak

Поліція штату Новий Південний Уельс заявила, що їм відомо про подію і проводиться розслідування. Усім, у кого є додаткові відомості, настійно радили зв'язатися з Crime Stoppers — службою, яка приймає анонімні повідомлення від громадян.

Що таке Ratsak?

Ratsak — засіб від щурів, що містить смертельну отруту Бродіфакум. Це антикоагулянт, який викликає рясну кровотечу, і один із широко використовуваних пестицидів. Таблетки Ratsak пофарбовані яскраво-синім або зеленим кольором, щоб їх можна було легко помітити.

Нагадаємо, що британців на Геловін попередили про небезпеку зеленого слизу біля розеток.

Також повідомлялося, що вчений розповів, чому не варто викидати гарбузи після Геловіну, які утилізують тоннами.