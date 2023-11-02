"Був монстром": дівчина побувала в рідному місті нареченого і дізналася страшну правду про нього

Наречена незадовго до весілля дізналася про інший "моторошний" бік свого обранця. Поспілкувавшись із людьми з його рідного міста, вона зрозуміла, що їй потрібно тікати.

Жінка, яка вирішила не називати своє ім'я, побувала в рідному місті свого нареченого, де вона зіткнулася з неприємною правдою про свого коханого. Вона виявила, що у свої шкільні роки він знущався зі своїх однокласників. Про це дівчина під ніком ThrowRA-Pale розповіла на популярному форумі Reddit.

Жінка розповіла, що разом із майбутнім чоловіком, який працює поліцейським, нещодавно завітала до його рідного міста, щоб відсвяткувати заручини. Незабаром після цього вона почала отримувати повідомлення в соціальних мережах від незнайомців і навіть від родича свого нареченого. У цих повідомленнях стверджувалося, що її коханий був "монстром у старшій школі".

Дівчина попросила докази, і її додали в груповий чат, де було опубліковано відео та розповіді про те, що її хлопець витворяв у старшій школі.

"Його дії були як із фільму жахів: погрози, фізичне та сексуальне насильство", — написала вона.

Жінка зізналася, що побачене налякало її. Вона вирішила таємно піти від свого коханого. Однак наречений знайшов її публікацію, в якій вона описала подію. Він спробував переконати наречену, що відтоді він змінився на краще і навчився контролювати свій гнів. Всупереч усім вмовлянням дівчина просила його відпустити її й не шукати, якщо він справді кохає її.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

У коментарях багато людей звинуватили дівчину в тому, що вона не усвідомила вчасно, що чоловік становить небезпеку. Деякі читачі заявили, що дівчині варто було б бути більш настороженою ще тоді, коли він, бувши на службі, взяв її особистий номер телефону, щоб познайомитися ближче.

"Якщо ти поліцейський, це не означає, що ти хороша людина", — написав один із користувачів форуму.

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