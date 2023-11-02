Кричала на пілота: жінка пропустила свій рейс і бігла за літаком (фото, відео)

Пілот зрештою все ж зупинив двигун, але пасажирка все одно нікуди не полетіла.

В Австралії пасажирка, яка пропустила посадку на свій рейс, вирішила вибігти на злітну смугу аеропорту в спробі перешкодити літаку злетіти без неї. Про це пише New York Post.

Жінку зняв на відео очевидець ситуації, Саймон Гейлз, який перебував в аеропорту Канберри.

За його словами, пасажирка пробігла повз службу безпеки й спустилася на злітну смугу, щоб спробувати зупинити рейс QantasLink, який вилітав до Аделаїди.

"Жінка, яка запізнилася на рейс, явно думала, що ще зможе встигнути на нього", — написав чоловік у Facebook.

На записі видно, як пасажирка стоїть на злітно-посадковій смузі та хаотично махає руками, ніби намагаючись зловити таксі.

"Вона намагалася кричати на пілота, намагалася привернути його увагу. Вона навіть намагалася підстрибнути, це було дивно", — прокоментував Саймон.

Жінка навіть намагалася кричати на пілота Фото: 9news

Свідки були вражені сміливим, але доволі дурним вчинком жінки.

"Люди були трохи захоплені зненацька і, здавалося, не знали, що робити. Ми думали, чи зупинить її хто-небудь", — додав інший свідок Денніс Біліч.

Пілот зрештою все ж зупинив двигун, після чого пасажирку, яка запізнилася, затримала федеральна поліція Австралії (AFP).

Раніше Фокус повідомляв, що пасажирка кинула велику пачку грошей у чоловіка на посадковій смузі. Купюри розлетілися по асфальту, після чого пасажир і працівники аеропорту почали збирати їх.

Також стало відомо, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.