Більше не жарт: британка виграла мільйон фунтів після того, як розіграла чоловіка (фото)

Шарлотта Пірт використала останні 1,50 фунта стерлінгів на своєму рахунку в онлайн-лото, щоб узяти участь у розіграші, і зрештою вони купили будинок своєї мрії.

33-річна Шарлотта Пірт із Великої Британії розіграла свого чоловіка Деніела, змусивши його повірити в те, що вона виграла 250 000 фунтів стерлінгів, а лише через три тижні зірвала джекпот по-справжньому. Жінка виграла 1 млн фунтів стерлінгів у лотереї EuroMillions. Про це пише The Mirror.

Британка спочатку не звернула уваги на лист від Національної лотереї, вирішивши, що це просто повідомлення про виграш у 3 фунти стерлінгів, але з'ясувалося, що сума виграшу була значно більшою.

Шарлотта розповіла, як використала свій виграш. Жінка почала свій бізнес, купила будинок для сім'ї, в якому проводить більше часу зі своїм чоловіком Деніелом і трьома дітьми. Британка виграла £1 млн у лотереї EuroMillions у 2018 році, незабаром після того, як вона розіграла чоловіка, змусивши його повірити, що вони виграли джекпот у розмірі £250 000. Вона зателефонувала йому і сказала, що у них збіглися п'ять номерів, йому потрібен був доказ у вигляді знімка екрана. У ролику вона говорить:

"Мені надійшов електронний лист про те, що я виграла три фунти, і я залишила його. Я подумала, що просто зайду туди й перевірю. Я не очікувала побачити шість нулів у кінці. Таке нечасто зустрінеш. Я не можу в це повірити, думаю, я шокована", — розповідала тоді щаслива власниця грошового призу.

Британка зателефонувала оператору лотереї, яка й підтвердила факт виграшу.

"Я чітко пам'ятаю це, я не могла перестати хіхікати. Це були нерви в поєднанні з невірою. За два тижні до цього я налаштовувала Деніела на те, що ми виграли 250 000 фунтів стерлінгів, тож дзвонити й офіційно заявляти про виграш 1 млн фунтів стерлінгів було просто божевіллям", — розповіла Шарлотта через 5 років.

За 3 тижні до перемоги жінка розіграла чоловіка Фото: Sky News

Британка використала останні 1,50 фунта стерлінгів на своєму рахунку в онлайн-лото, щоб узяти участь у розіграші, і в підсумку вони купили будинок своєї мрії.

Видання зазначає, що Деніел, як і раніше, працює теслею, а Шарлотта відкрила свій власний невеликий бізнес. Тепер у них два лабрадори, одного з яких звуть Міллі, що означає "мільйонер".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама помітила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.