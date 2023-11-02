Почули тріск: водій намагався проїхати через історичне дерево, але застряг (відео)

Звільнивши свій автомобіль, чоловік почав плескати в долоні, чим ще більше розлютив людей, які побачили ці кадри. Бічне дзеркало відлетіло від автомобіля, а сам удар, ймовірно, був відчутним для дерева.

У США водій із Каліфорнії шокував користувачів соцмереж, пошкодивши старовинне дерево, яке є національною пам'яткою. Про це пише TCD.

Величезна секвоя Shrine Drive Thru Tree у Державному парку Гумбольдта Редвудс є популярним серед туристів та мешканців прилеглих районів. Понад 100 років тому в ньому утворилася діра внаслідок пожежі, її спеціально розширили, щоб крізь живий стовбур можна було проїхати. Спочатку це робили на кінних возах, а зараз на автомобілях.

Ширина прорізу червоного дерева становить лише 7 футів (трохи більш ніж два метри). Для багатьох транспортних засобів це доволі тісний простір і водіям доводиться стежити за тим, щоб не пошкодити свої машини або дерево, подряпавши його боки.

Один із користувачів TikTok нещодавно поділився відеороликом, на якому зазнімковано чоловіка, який не зміг цього зробити. Ролик став вірусним і набрав 9,7 млн переглядів. Водій із каліфорнійськими номерами на сріблястому позашляховику Nissan спробував проїхати через щілину в дереві, але, на жаль, зачепився пасажирською стороною автомобіля, видавши при цьому гучний тріск.

На відео видно, що водій плескає в долоні після того, як він нарешті протягнув машину, але це святкування виглядає недоречно. Бокове дзеркало відлетіло від автівки, а сам удар, ймовірно, був відчутним для дерева.

За даними National Geographic, неймовірні прибережні червоні дерева Каліфорнії є одними з найвищих дерев у світі. Вік зрілих дерев у цьому районі становить сотні та навіть тисячі років. Такі дерева непоправні, і можливий збиток може виявитися катастрофічним.

Багато людей, які побачили відео, були глибоко обурені діями чоловіка.

"Така зневага до природи дуже сумна. У нас у Каліфорнії залишилося дуже мало цих гігантів… Пошкодити бідне дерево тільки для того, щоб проїхати? Божевілля", — написав один із користувачів соцмережі.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція заарештувала туриста, який попросив "гранату" замість "граната". Чоловік під час розмови з офіціантом припустився помилки й за кілька хвилин був оточений озброєною поліцією. На нього одягли кайданки і провели обшук у хостелі, в якому він зупинився.

Також стало відомо, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.