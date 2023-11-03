"Розбила серце батька": дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата

Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і виявила, що між ними проскочила іскра.

Майбутня наречена розповіла про те, як вона та її колишній зведений брат сварилися в дитинстві й навіть стали причиною розпаду шлюбу їхніх батьків, але в зрілому віці знову знайшли зв'язок. З часом пара одружилася. Про цю незвичайну історію трирічної давності згадав британський таблоїд The Mirror.

Жінка "розбила серце" своєму батькові, вирішивши вийти заміж за свого колишнього зведеного брата, попри їхнє непросте минуле. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і виявила, що між ними проскочила іскра.

Дівчина поділилася своєю незвичайною історією на популярному форумі Reddit.

"Мій батько був одружений загалом чотири рази, тричі — після мого народження. Жоден із цих шлюбів не тривав довго. Коли мені було 13 років, він одружився з Еммою, яка в буквальному сенсі є найчудовішою жінкою, яку я коли-небудь зустрічала. Моє дитинство було в повному порядку, і я навіть не можу відплатити за те, що вона для мене зробила. У Емми був 15-річний син Брендон. Ми з ним не ладнали. Я була дуже грубою дитиною, здебільшого через жорстоке поводження в домі моєї мами, про що він, звісно, не знав, але ми просто жахливо конфліктували. Ми багато чого робили, щоб насолити одне одному, здебільшого це були просто дурні витівки, але деякі з них переходили в серйозні. Мій батько й Емма розійшлися, коли мені було шістнадцять років. Драма відбувалася не тільки між мною і Брендоном, але ми безумовно вносили стрес у їхні стосунки", — поділилася вона.

Попри всі ці негаразди, вона підтримувала зв'язок з колишньою мачухою і навіть відвідала барбекю в її будинку під час другого року навчання в університеті.

"Я побачила Брендона вперше за кілька років. Ми одразу ж знайшли спільну мову і почали зустрічатися. Це було майже п'ять років тому, і зовсім скоро ми одружимося", — писала тоді 25-річна дівчина.

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Емма спочатку відчувала образу, але врешті-решт вона змирилася з цією ідеєю. Однак її батько дівчини відреагував зовсім інакше.

"Мій батько розлючений, тому що, за його словами, він втратив Емму через нас, а вона була коханням усього його життя. Я не відчуваю себе особливо винуватою, тому що я була дитиною, яка поводилася неадекватно через обставини, які здебільшого були результатом його неправильних рішень. Я подорослішала і відпустила ситуацію, але я не відчуваю себе винною в тому, що була невихованим підлітком, який не міг ужитися з Брендоном", — зізналася вона.

Бажаючи дізнатися, чи правильно вона вчинила, вийшовши заміж за свого колишнього зведеного брата, вона звернулася за порадою на Reddit.

"Ваш батько не може звинувачувати дітей у тому, що він не зміг утримати дружину. Судячи з його послужного списку, він не збирався утримувати її довго, незалежно від того, чи були ви кращими друзями або непримиренними ворогами", — написав один із користувачів.

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